科技型「黃」袍加身 飆漲

台股近期在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台帶起科技股漲幅下，助攻台股科技型ETF績效表現亮眼。以近三個月以來績效來看，包含國泰台灣5G+、富邦科技、元大電子、永豐智能車供應鏈、FT臺灣Smart等皆漲逾一成。

以持有台積電比重31%、其他輝達概念股比重47%，共持有近八成「黃仁勳明牌」的國泰台灣5G+為例，5月單月報酬率6.11%，排名全台股ETF第一；近一月、近三月也維持7.4%、13.8%的高水準表現，近一年含息報酬率更高達51.01%。

法人表示，國泰台灣5G+除了持有台積電、鴻海等12檔被黃仁勳點名的科技龍頭外，在晶片設計、電源等AI供應鏈也完整布局，合計持有96%的AI概念股。

值得注意的是，國泰台灣5G+的漲幅並非全由「拉積盤」貢獻，相較其他漲幅同樣亮麗的ETF，多靠權重五至六成的台積電撐場貢獻，但國泰台灣5G+台積電占比僅三成，顯示其他持股也同樣具爆發力。

富邦投信指出，2024年COMPUTEX主軸為「AI串聯 共創未來」，展覽主題橫跨六大領域。整體而言COMPUTEX主要受惠業者有三類型：第一，各伺服器組裝廠將會展示GB200機櫃設計；第二，預期品牌廠積極推出AI PC系列機種新品搶攻市場；第三，機器領域業者，這也定調了台股下半年的主調，整體偏多看待。