新基金募集 三類聚焦

今年第2季市場行情並未出現傳統的五窮六絕，反而震盪走高，帶動台股以及海外股債市買氣持續暢旺，連帶新基金募集一波接一波。據統計，端午節過後至少有四檔基金加入戰局，聚焦日股、多重資產及投資等級公司等三大主題。

投信投顧公會統計，今年第2季以來透過申報管道追加或首次募集共22件，其中債券ETF申請額度追加為大宗，新申請募集則聚焦日本ETF、多重資產兩大主題。

據CMoney統計，目前於集中市場掛牌交易的日股ETF規模今年來受惠行情持續多頭，受益人數及市值規模大增六至七成。

端午節過後新基金募集列表

由於市場持續看好日股表現，投信陸續投入募集，6月起陸續有新兵報到，並且改以更具特色產業的主題商品搶攻市場目光，其中復華日本龍頭（00949）將於6月12日開募，台新日本半導體ETF將於7月8日起募集。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，有別於既有日股ETF是追蹤大盤，復華日本龍頭ETF追蹤指數是國內首檔具有基本面篩選的日股指數，成分股涵蓋具海外競爭優勢的日本龍頭企業，包括股神巴菲特近年持續加碼的日本五大商社，以受惠中美科技戰的半導體等亮點主題。

僅管日股今年創下新高，但評價不貴，本益比遠低於1989年前波高點時期，近期震盪整理將提供波段布局時點，建議可透過一籃子股票布局ETF，掌握走出失落30年的日股新契機。

多重資產型及債券ETF幾乎成為各家產品線標配，除了6月首周剛結束募集的匯豐超核心多重資產基金，接下來還有主打納入高成長主題的野村全球科技多重資產基金，以及聚焦投資等級債的凱基A級公司債將加入戰局，預計6月19日開始募集，發行價15元，提供更多元的收益投資工具。

野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷指出，由於科技股具有高波動的特性，多重資產策略因同時布局債券，可以在追逐科技股高成長時，有效降低投資組合的波動。

而野村全球科技多重資產策略在此基礎再進行升級，創新運用全天候債券策略，以動態配置固定利率債及浮動利率債，為投資人提供能輕鬆應對各種升降息環境的完整解方，達到進可攻、退可守的效益。