境外台股基金 連十周吸金

外資法人上周雖然賣超台股，但EPFR統計顯示，從共同基金資金流向來看，境外註冊的台股基金十周來持續吸引資金流入，在今年以來的23周之中，台股基金有高達19周為淨流入。法人認為，台股有半導體產業撐腰，國際資金持續流入機率高。

EPFR分析，台股享有半導體優勢，對投資人產生很強的吸引力，因此無視中國大陸可能對台灣動武的威脅，今年來資金持續流入相關基金。除台股基金外，在全球新興市場基金中，台股的平均比重也節節上揚。

今年以來，台股加權指數大漲21.9%，打敗絕大多數的新興市場指數。基金經理人如果想打敗指數，台股的比重不能太低。以MSCI全球新興市場指數來看，台股權重超過17%。至於MSCI亞洲除日本指數，台股權重則約19.9%。

日前來台的先機亞太股票入息基金經理人康拉德（Sam Konrad）便指出，非常看好人工智慧（AI）前景，因此去年第4季以來持續加碼，推升台股在基金的比重持續上揚。基金的前五大持股中，多達三檔是台股，分別為最大持股鴻海、占7.9%，第二大持股台積電、占7.3%，第五大持股聯發科、占6.1%。

最近百達機器人科技基金經理人曾德剛（Daegal Tsang）來台，分享AI與人形機器人前景。這檔基金規模超過96億美元，而台積電為其第三大持股，比重達5.7%，也是基金唯一持有的台股。

法人指出，相較於外資券商資金進出快速，共同基金通常為長線買家，買進持有個股之後通常不會頻繁進出。投資人可以觀察這些長線資金的持有標的，作為波段操作或長期存股的參考。