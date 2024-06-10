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科技族群 迎趨勢財

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
法人指出，投資人可以放眼科技七雄以外的AI投資機會，包括數據中心、能源轉型等。（路透）
法人指出，投資人可以放眼科技七雄以外的AI投資機會，包括數據中心、能源轉型等。（路透）

今年以來，科技股持續領漲，但產業內各企業股價差異大，科技七雄走勢也出現分歧。法人指出，人工智慧（AI）是趨勢所在，投資人可以放眼科技七雄以外的AI投資機會，包括資訊科技（IT）顧問、數據中心及雲端計算、工業自動化、能源轉型、創新醫療等。

今年來，費城半導體指數大漲26.6%，那斯達克指數漲14.1%，都打敗美股其他主要指數。電子權值股也帶領台股大漲21.9%，高居亞股之首。科技基金領漲產業型基金，漲幅逾兩成的科技基金比比皆是。

富達全球科技基金經理宋恆浩（Hyun Ho Sohn）指出，AI設備投資依然龐大，幾乎所有大型企業都持續增加相關資本支出計畫，半導體企業直接受惠。另一方面，總體經濟不確定性正影響部分科技企業獲利。

不過，宋恆浩提醒，半導體及相關硬體公司雖被市場視為AI時代的贏家，但股價已出現溢價。從風險報酬角度來看，溢價可能降低投資吸引力。市場預期，大規模投資AI基建設備的進程不會減慢，生成式AI雖具長期發展潛力，但同時存在風險。

宋恆浩認為，IT顧問、數據中心及雲端計算企業等，仍是被忽略的AI時代長期受惠者。支付服務及相關網路是電子商務及全通路零售發展的重要部分，具規模及科技優勢的企業有望把握這些長期增長契機。

百達機器人科技策略資深經理人曾德剛（Daegal Tsang）則認為，人形機器人成為AI發展的下一步。生成式AI的發展與人形機器人領域之間，存在相互促進的正向循環。企業為了撙節勞動開支，更會積極投入研發成本，擴大研發適合自己企業流程的人形機器人。

聯博集團科技創新主題策略投資長邱蕾表示，科技產業往往具有破壞式創新的成長潛力，但當創新技術剛開始時，市場常低估未來潛力。以網際網路為例，實際值與預估值的差異達30倍。

邱蕾指出，在大數據、高速運算與生成式AI帶動下，數位基礎設施目前正處於升級的轉折點，預計將徹底改變實體世界的各個產業。

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