新應用一波波 乘機布局

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳多次公開強調台灣供應鏈的重要性。法人表示，市場所期待的AI PC有望在下半年問世，台股供應鏈已出現明顯漲勢，而台北國際電腦展品牌商與供應鏈紛紛秀肌肉，都對台股帶來支撐，整體多頭行情得以延續，台股基金可逢回布局。

黃仁勳的公開演講釋出未來PC都將變成AI PC的訊號，加上台北國際電腦展激勵市場對AI PC的期待。根據Morgan Stanley預估，AI PC問世後，將帶動全球PC的出貨量；以基本情境來看，2025年開始，PC出貨量將有顯著的成長；同時，AI PC的滲透率也將年年增長，到2028年AI PC滲透率有望來到64%。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，隨CoWoS產能開出，GPU出貨量持續成長，2024年AI伺服器仍以H100出貨為主，預計GB200將於2025年開始放量，其中輝達2025年GPU出貨量在明年有望達645萬顆，年增率達54%。

鄭行甫說，全球主要產業庫存修正階段已近尾聲，後續關注全球貨幣政策何時轉向中性至寬鬆；總體經濟方面，美國經濟狀況較預期穩定，惟短線基金過度集中在AI族群，漲多將面臨獲利減碼賣壓，所幸AI仍在萌芽階段，仍具龐大的商機潛力，建議可逢低拉回買進。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，在AI時代來臨下，為PC產業掀起一波新的爆發力商機，預期未來每台電腦都將具備AI能力，就像現在的電腦、手機都具備Wifi功能一樣普遍，華碩共同執行長胡書賓認為2024年是「AI PC元年」和碩董事長童子賢日前亦公開表示，「AI讓存在40年的PC產業發出新芽、迸出美麗的花朵」。

資策會MIC預估，大量AI PC新品將於今年下半年開始進入市場，估計2024年AI PC之於全球PC市場的滲透率約15.7%，2025年倍增到33%，2026年進一步提升到48.4%，到2027年更激增至65.9%，相當於每三台新電腦，就有二台是AI PC，未來的發展想像空間非常大。