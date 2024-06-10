快訊

耐震補強或危老重建 居住安全依然路迢迢

18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高 肥胖比率恐是原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新應用一波波 乘機布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
法人表示，市場所期待的AI PC有望在下半年問世，台股供應鏈已出現明顯漲勢。（美聯社）
法人表示，市場所期待的AI PC有望在下半年問世，台股供應鏈已出現明顯漲勢。（美聯社）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳多次公開強調台灣供應鏈的重要性。法人表示，市場所期待的AI PC有望在下半年問世，台股供應鏈已出現明顯漲勢，而台北國際電腦展品牌商與供應鏈紛紛秀肌肉，都對台股帶來支撐，整體多頭行情得以延續，台股基金可逢回布局。

黃仁勳的公開演講釋出未來PC都將變成AI PC的訊號，加上台北國際電腦展激勵市場對AI PC的期待。根據Morgan Stanley預估，AI PC問世後，將帶動全球PC的出貨量；以基本情境來看，2025年開始，PC出貨量將有顯著的成長；同時，AI PC的滲透率也將年年增長，到2028年AI PC滲透率有望來到64%。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，隨CoWoS產能開出，GPU出貨量持續成長，2024年AI伺服器仍以H100出貨為主，預計GB200將於2025年開始放量，其中輝達2025年GPU出貨量在明年有望達645萬顆，年增率達54%。

鄭行甫說，全球主要產業庫存修正階段已近尾聲，後續關注全球貨幣政策何時轉向中性至寬鬆；總體經濟方面，美國經濟狀況較預期穩定，惟短線基金過度集中在AI族群，漲多將面臨獲利減碼賣壓，所幸AI仍在萌芽階段，仍具龐大的商機潛力，建議可逢低拉回買進。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，在AI時代來臨下，為PC產業掀起一波新的爆發力商機，預期未來每台電腦都將具備AI能力，就像現在的電腦、手機都具備Wifi功能一樣普遍，華碩共同執行長胡書賓認為2024年是「AI PC元年」和碩董事長童子賢日前亦公開表示，「AI讓存在40年的PC產業發出新芽、迸出美麗的花朵」。

資策會MIC預估，大量AI PC新品將於今年下半年開始進入市場，估計2024年AI PC之於全球PC市場的滲透率約15.7%，2025年倍增到33%，2026年進一步提升到48.4%，到2027年更激增至65.9%，相當於每三台新電腦，就有二台是AI PC，未來的發展想像空間非常大。

延伸閱讀

發掘下一個黃仁勳 台裔文化營隊引入創業競賽

陸媒反思輝達的成功 在保守的大陸難以孕育出黃仁勳

WWDC、黃仁勳支持台積漲價效應 法人：台股Q3上攻23,000

黃仁勳離台身影曝 愛妻緊跟1舉動網紅大讚：品格好又善解人意

相關新聞

境外台股基金 連十周吸金

外資法人上周雖然賣超台股，但EPFR統計顯示，從共同基金資金流向來看，境外註冊的台股基金十周來持續吸引資金流入，在今年以...

新基金募集 三類聚焦

今年第2季市場行情並未出現傳統的五窮六絕，反而震盪走高，帶動台股以及海外股債市買氣持續暢旺，連帶新基金募集一波接一波。據...

台股基金 績效拉風

台股5月以來氛圍維持正向，近期盤面業績佳與高息股族群輪動表現，市場聚焦美國非農就業報告及美國CPI數據，將會牽動13日F...

科技族群 迎趨勢財

今年以來，科技股持續領漲，但產業內各企業股價差異大，科技七雄走勢也出現分歧。法人指出，人工智慧（AI）是趨勢所在，投資人...

新應用一波波 乘機布局

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳多次公開強調台灣供應鏈的重要性。法人表示，市場所期待的AI PC有望在下半年問世，台股供...

中小型十強 賺贏大盤

統計近一年中小型基金前十強績效平均達36.5%，大幅超越大盤績效的29.1%，以及櫃買指數的17.6%。法人看好台灣科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。