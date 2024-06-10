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印度商品 定期定額買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

印度近十年的經濟改革與發展進步巨大，不僅提升國家經濟實力，也讓不少全球投資人嗅到豐富的潛在機會。法人表示，布局印度相關基金，建議短線可利用突發事件拉回布局，中長期則可定期定額持續買進。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，長期而言，在新興市場中，除了新型態公司與產業外，也有大者恆大的趨勢。由於龍頭企業在印度這樣的新興市場中，兼具「資源壟斷的價值股」與「高速拓產的成長股」兩種特性，因此當投資團隊在印度市場的布局與選股中，也會盡力尋找該特性的公司布建。

雖印度長期高速成長態勢明確，但他提醒，印度市場也具備所有新興市場具備不確定性風險與波動等特性，當市場往高點邁進、或考量風險與溢酬之間的平衡時，也會特別著重風險防範。

林庭樟分析，過去印度在脫離英國獨立後採取鎖國政策，當時國際間發展工業為主，進而對印度經濟發展造成壓抑，直自2000年以來，印度每年的GDP增長率大約維持在6~8%之間的高水準。

印度股市目前超過4兆美元，是全球第五大，而4兆美元內有3兆是在過去的十年內創造，同時也衍生出相關的投資機會。

林庭樟指出，印度的人口優勢及龐大的消費力，基本上已經取代中國大陸，不少科技大廠，如iPhone或半導體都考慮至印度設廠，成為亞洲最重要的成長地區。

此外，印度的內需發展潛力十足，在內需市場成長性方面，基本上都優於出口，或海外市場的相關產業，如金融、消費，內需的建設、工業、能源等。

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