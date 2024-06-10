台股5月以來氛圍維持正向，近期盤面業績佳與高息股族群輪動表現，市場聚焦美國非農就業報告及美國CPI數據，將會牽動13日FOMC會議降息決策，並關注5月營收或第1季營運財報較強者後續表現。投信法人表示，台股多頭不變，台股基金6月以來績效亮眼。

日盛投信台股投資研究團隊表示，分析6月台股，COMPUTEX展重點在於AI Server的整合方案、訂單、規格及出貨時程等；以及AI PC的新應用，包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊戲建議以及AI博弈建議等。此外，蘋果 WWDC全球開發者大會預期發表與AI的連結，包括軟硬體的合作方案。

日盛投信台股投資研究團隊指出，歐央行6月6日宣布五年來首次降息、歐股呈現正面反應上漲，接下來FOMC會議發表利率看法，市場關注點陣圖以及今年是否有降息機會。此外，6月27日美國總統候選人第一場電視辯論會登場，減稅、國防、外交等議題均值得關注。短線台股雖創高，類股輪動快速，長線台股多頭趨勢不變，AI概念股仍將是盤面主軸。

日盛投信台股投資研究團隊分析，美國大選年，股市通常上漲機率較高，短線風險也因指數已進行震盪整理而下降，觀盤以選股不選市為原則，產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為主。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，半導體產業隨電子終端需求回溫，伴隨AI、HPC需求續增，市場預期未來兩年半導體產業規模將呈雙位數增長；生成式AI迅速普及，研調機構預期市場規模至2030年將以年化複合增長率27%增長，十年規模將擴大七倍以上。雲端服務供應商加大投資力道 ，引領AI加速產業革新，輝達受惠資料中心推升營收，也帶動台股供應鏈表現，台積電掌握超過全球八成CoWos產能供應，市場看好成為多頭領漲核心。

最新5月財政部海關進出口貿易初步統計，資通與視聽產品受人工智慧等應用需求暢旺，帶動電腦及其附屬單元、儲存媒體等出貨成長，年增62.4%。台灣受惠AI議題，權值股持續受資金青睞，台灣50指數可望創2002年發布以來領先大盤最大幅度一年，凸顯現階段聚焦台股龍頭企業的投資優勢。