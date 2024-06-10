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中小型十強 賺贏大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股中小型基金長期績效表現
台股中小型基金長期績效表現

統計近一年中小型基金前十強績效平均達36.5%，大幅超越大盤績效的29.1%，以及櫃買指數的17.6%。法人看好台灣科技產業鏈中的中小型股發展性，建議定期定額長線布局，掌握多頭契機。

寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻指出，台灣科技產業的成功，將帶動以中小型股為主的新經濟產業快速成長，未來5至10年將是黃金發展期。

李鴻基分析，自2022年裴洛西來台、台灣被認為是世界上地緣政治風險最高的國家之一，台股卻自此開始瘋漲，至今已大漲將近七成，今年以來漲幅更是全球之冠，推升台股總市值來到2.2兆美元，位居全球第10名。

其中台股總市值與GDP比值達到2.8，更是位居全球第一位。

李鴻基指出，從企業角度來看，這意味著台灣企業每單位的產品與服務收入，能創造出全球最大的資本市場價值，也就是說，台灣資本市場對於企業發展與上市非常有利。

富蘭克林證券投顧分析，輝達執行長黃仁勳重申下一次工業革命已經展開，企業與國家正與輝達合作，將斥資上兆美元把傳統資料中心改造成「AI工廠」，從伺服器、網路、基礎設施製造商再到軟體商，整個產業上下游都在為AI驅動的創新做準備。

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