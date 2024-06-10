全球市場觀測站／金融債可納投資組合

美國經濟數據顯示景氣開始走緩，5月非農就業人數意外飆高，不過市場認為聯準會9月仍有機會降息，股市則是震盪走高，債市普遍有不錯表現。

上周市場持續聚焦美國經濟數據，ISM製造業採購經理人指數（PMI）自4月的49.2%降至48.7%、創2月以來最低，低於市場預期。雖然非製造業指數大幅躍升 至53.8，創下九個月新高且優於市場預估，但4月職缺數降低至近三年低點，初領失業救濟金人數增加至22.9萬人，是四周以來新高。

5月ADP「小非農」新增就業人數15.2萬人低於預期；5月非農就業人數大增27.2萬人，則遠超出經濟學者預期。

野村投信表示，通膨數據出現緩解跡象，先前公布美國4月CPI較3月下降並大致符合預期，4月PCE年增率為2.7%與上月持平，核心PCE指數年增率連續三個月均為2.8%。

上周ECB宣布降息1碼，雖然市場解讀為「鷹式降息」，但畢竟歐洲已經開始行動，即使本周FOMC會議維持利率不動的機率高，但所公布的點陣圖將是市場檢視利率動向的重要依據。

上周AI科技股持續走高，不過，震盪幅度加大，隨市場情緒轉趨樂觀，股市仍有持續創高的機會，惟短線漲幅較大，例如費半指數近一個月漲幅約一成，建議投資人採取回檔分批布局，降低短期波動風險。

野村投信指出，隨著美國公債殖利率回檔，企業債與新興美元主權債皆迎來漲勢，其中對利率敏感度較高的投資級公司債表現更佳，單周漲幅約為1.5%。依據過去經驗，最近四次聯準會暫停升息至降息超過五個月以上期間，10年期美債與美國投資級債券均有相當不錯的表現，波段漲幅有機會達10%。

野村投信表示，在此次公債殖利率下跌期間，存續期間較長的投資級公司債以及新興美元主權債表現更為出色。

除了投資級公司債，信用評等佳且債券殖利率更高的金融債亦可納入投資組合。

本周除了觀察FOMC會議結果，美國也將公布5月CPI與PPI數據，將是市場進一步檢視美國通膨走向的依據，值得加以留意。