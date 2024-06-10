美非投等債 擁雙優勢

美國非農就業數據意外大增27.2萬人，不過市場對於9月降息仍有期待，經濟也正朝軟著陸目標邁進，市場情緒逐漸修復，美國非投資等級債在高檔利率環境下，提供較高的息收，若再搭配降息題材，有機會再賺資本利得，現在加碼布局美國非投資等級債，兼具息收與價差兩優勢。

根據過去37年經驗，美國非投資等級債正報酬機率高達78%，平均報酬約8.5%，而且不會有連續兩年都出現負報酬；除此，負報酬年後的多頭環境平均可持續3.6年，換言之，對美國非投資等級債的投資人而言，無須過度擔心會被長期套牢。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，美國非投資等級債的信貸基本面相對穩定，因高利率環境，導致利息保障倍數下降至2.8倍，但仍處長期平均的健康水位；儘管利息費用大幅增加，但企業獲利足以因應，使整體債信品質可樂觀看待，未來當利率走入寬鬆後，企業可望迎來春天。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊指出，去年第2季以來，非投資等級債贖回量持續增加，且用於再融資的比例創下新高，儘管現在利率處高檔，但企業仍不斷舉債，將資金用於再融資與併購，顯示企業對整體投資環境仍樂觀。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒認為，儘管美國降息時程延後，目前美國非投資級債企業槓桿率偏低、利息覆蓋率高於過往，基本面足夠抵禦下行風險，預期違約率可維持長期平均之下；更重要的，目前7%~8%以上殖利率水準高於長期平均的6.7%，依經驗，在高殖利率水準進場投資長期持有，報酬有機會較長期平均略勝一籌。

美國經濟成長動能仍佳，美非投等債發行量可望逐步回升，並提振市場熱度。