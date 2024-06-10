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美投資級公司債 有戲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美元企業債券基金表現
美元企業債券基金表現

美國經濟數據透露通膨可望持續走緩的訊息，激勵市場對於聯準會今年保持降息兩碼的期待，美國10年期公債殖利率近期自4.7%附近的高峰回跌，帶動投資級公司債強勁反彈。

法人認為，雖然聯準會需要更多的數據觀察通膨動向，但預料本周的利率會議以按兵不動的機率較高，看好現在布局投資級公司債，短期有較高債息收益，中長期亦有降息帶來資本利得可期，建議投資人把握機會。

野村投信表示，美國通膨放緩符合預期，且經濟數據趨緩，強化市場降息信心。美國4月消費者物價指數（CPI）相較3月溫和下降並大致符合預期，消除市場對第1季CPI連續高於預期的擔憂；4月PCE年增率為2.7%與上月持平，核心PCE指數年增率連續3個月均為2.8%。近日公布ISM製造業PMI低於預期與美國JOLTs職位空缺降至近3年低點，更凸顯美國經濟動能趨緩，帶動美國公債殖利率進一步走低。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，美國CPI與PCE通膨數據呈現放緩趨勢，最新通膨數據的回落，更強化市場對通膨降溫的信心，同時最新一輪的經濟數據，建築業與製造業數據皆不如預期，強化市場對聯準會降息的期待。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，受惠經濟數據降溫帶動債券價格上漲，5月以來債券價格出現上揚走勢。目前觀察重點為本周聯準會FOMC會議公布的點陣圖，美國公債殖利率或有進一步下修空間。

依經驗，最近四次聯準會暫停升息至降息超過5個月以上期間，10年期美債與美國投資級債券均有相當不錯的表現，隨著美國降息機率提高，投資人可布局投資級公司債以及平均信評相同但殖利率更高的金融債。

瀚亞投信表示，聯準會已停止升息，並開始醞釀降息，關鍵數據將成關鍵指標；而當前投資等級債的價格仍處於甜蜜點，歷史經驗顯示，當投資等級債百元報價低於95時進場投資，一年後的平均報酬為11.6%、兩年後甚至可達33%；換言之，當前正是入手投資等級債的好時機，建議可加碼布局。

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