錢進多重資產 穩中求勝

過去一周以來，多項美國經濟數據疲弱，降息機率又再度升高，同時市場也提高期盼，認為聯準會最快今年9月將開始降息。法人建議，布局策略首重多重資產，透過多元收益以應對行情走高伴隨而來的潛在波動。

由利率交換市場來看，部分交易員在4月已排除7月降息的可能性，認為聯準會在11月之前會保持利率不變。然而，最近幾日降息提前的情勢增強，也導致全球債市出現自去年12月以來大幅度上漲。

其中，摩根大通（小摩）和花旗集團是華爾街少數幾家仍預測美國聯準會（Fed）將在下個月降息的主要銀行。7日公布的非農就業數據也是驗證預測準確性的關鍵指標，而美國5月非農就業報告成為金融市場焦點之一。

由美國經濟數據來看，過熱的需求面開始隨勞動市場放緩而降溫，4月薪資所得月增率從0.6%下降至0.2%，為去年11月以來最低，年增率亦由4.9%降至4.8%，為2021年3月以來最低，持續向過去20年平均4.1%靠近，顯示勞動市場正在逐漸降溫，就業成長放緩，平均每周工時下降。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸看好，美國經濟基本面堅實，今年美國股市表現仍將明顯優於非美市場。過去歷史資料顯示，美股於最後升息日後1年、2年皆具成長空間，且第二年的漲幅明顯勝過第一年，AI也持續替美股多頭加溫。

在個人收入成長放緩以及超額儲蓄用盡下，將減少民眾整體外出用餐、旅遊、非必需品消費等開支，通膨進入緩步降溫之路，並保留聯準會預防性降息的空間，市場對今年降息幅度的預期增加。

安聯投信分析，聯準會政策持續成為市場關注的焦點，近期數據一方面可能促使官員推遲降息，但同時亦反映長線投資最重要的基本面，依舊提供多頭行情更進一步支持。

另外，國際貨幣基金組織最新發布報告中，上調全球地區的經濟成長預期，其中又以美國上調幅度最大。

展望後市，可見聯準會對於降息的審慎態度，其實是由於基本面的表現超乎預期，儘管對降息預期的重新定價，將替市場帶來波動，但反而提供長線投資人參與多頭市場的切入點。

面對難以預測的政策步調，安聯投信建議，策略上可以尋求多元收益應對行情走高伴隨的潛在波動，同時著眼具結構成長機會領域布局；首重多重資產，以多元收益的資產配置為核心，應對行情走高伴隨而來的潛在波動。

其次，考量升息時點未明，尋求具吸引力的優質複合債搭配短年期公司債，把握收益也降波動；另可聚焦具結構成長利基的強勢領域，如台股、智慧城市及AI人工智慧。

整體而言，今年全球經濟成長強勁，國際貨幣基金4月上調全年經濟成長率至3.2%，與去年經濟成長3.2%相當。其中，美國經濟優於預期，儘管通膨壓力漸緩，但仍高於聯準會長期2%通膨目標，市場修正今年降息預期。

此外，歐洲央行4月維持利率政策不變，但表示持續觀察經濟數據，市場預期6月降息機率高。中國製造業PMI回到50擴張區間，短期景氣觸底機率高。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，換言之，股價都是反映預期，今年就是降息循環的開始，不管是從哪個月開始。並以綠能相關產業為例，隨著降息效應多已反映，尤其是去年，像太陽能跟風能，公司都提到去年第4季是谷底，所以今年會逐季回穩，尤其是下半年好於上半年。