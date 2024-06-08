基金特蒐／台新印度基金 績效靚

台新印度基金經理人黃俊晏。 圖／台新投信

台新印度基金近一年以逾五成的績效漲幅表現，在亞洲股票基金中脫穎而出，基金經理人黃俊晏透過精選高成長股、適時汰弱留強兩大操作策略創造超額報酬。考量印度股市波動性不小，建議投資人透過定期定額為主，再加上逢低單筆加碼，搭上印度市場的高成長列車。

今年以來，全球主要股市氣勢如虹，包含美國、加拿大、歐洲、台灣、日本等多國股市都刷出新高點，其中，印度股市挾著經濟發展、企業獲利高成長，也再度改寫新高。不過，本周逢印度大選結果出爐，造成印度股市產生較大的波動性，股市創新高後大跌逾5.9%，為近四年來印度股市出現的最大單日跌幅。

對此，黃俊晏認為，市場對於選舉結果的反應有些過度，現任印度總理莫迪再次獲得連任，並繼續第三任總理的任期，政策延續性是沒有問題的，也不會對於印度中長期發展趨勢造成轉變，未來的經濟成長動能仍相當強勁，賣壓來自於開票前過度樂觀的期待。

今年第1季印度股淡季不淡，第2季維持續強，展望印度股後市，隨著選舉不確定事件大致底定，持續看多下半年行情表現，預期市場焦點將回到經濟發展以及企業基本面。

其中，印度5月製造業PMI為58.8，服務業PMI則為61.4，連續高於榮枯線已35個月，而2024第1季財報公布以來，整體企業獲利再度上修，今、明兩年預期營收與盈餘仍有約15%的高雙位數成長，未來企業獲利呈現向上成長趨勢。

儘管印度股市目前在高檔，但本益比約22-23倍，相較於歷年高點為24-25倍，本益比並沒有跟著股市創高，顯示在盈餘成長之下，評價仍在相對合理範圍，不算太貴；對比新興市場平均值，印度股市本益比確實不算便宜，這也是今年外資相對保守的原因之一。

整體而言，過去十年間印度BSE 30指數、NIFTY指數平均每年漲幅約有13%，今年以來僅3.9~5%間，看好下半年行情可期，後續觀察焦點在於沉寂已久的外資動向。

黃俊晏小檔案、操作心法、投資小叮嚀

基金參考指標、基金前五大持股

全球人口數最多的印度擁有龐大內需，看好大內需主題，包含政策受惠股及消費升級兩大族群。政策受惠族群部分，隨著總理大選成功連任，預估將可延續印度製造政策，資本支出有望持續提高，帶動相關設備、耐久財、國防軍工、工業、公共建設、發電、綠能等類股的投資機會。

亞洲股票基金績效

隨著薪資提升，人民所得改善，人均GDP將從約2,000美元，十年內將成長三倍，促進消費升級所帶來的的餐飲、旅遊表現機會。

配置中，金融股約占兩成，將直接受惠於7-8%的GDP成長率；中長線趨勢上，看好科技印度所帶來的軟體、電商，不過目前相較於參考指數採取相對低配，主因受海外訂單影響性較高、潮流尚需時間發酵等。