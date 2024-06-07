滙豐超核心多重資產基金開募 緊抓科技、基建兩大趨勢題材

自從微軟 Chat GPT 聊天機器人橫空出世，開啟AI投資新紀元，帶動相關類股的發展。AI科技需求快速增長，隨之而來如密集用水、用電需求，生成式 AI 模型的耗電量，可達過去傳統AI工具的100倍，因此，相關電力基礎建設就變得非常重要，預料也將有利於相關基礎建設類股的長線發展。

滙豐投信量身打造滙豐超核心多重資產基金，除了搭上時下最夯的 AI 科技、基建兩大成長趨勢題材，並輔以低波動債券控制風險。預料這三大主題架構出新型態的股債三拼多重資產投資組合，將成為 2024 下半年的投資新顯學。

滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔指出，隨著AI浪潮興起，也進一步推升相關科技企業的表現。根據2024年最新第1季的企業財報，包括谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)及微軟(Microsoft)等大型科技巨頭在其資本投資平均有30%的增長性，加上整體AI人工智慧產業鏈未來七年將有望成長九倍，總市值至2030年可望攀升至1.8兆美元，皆預示著對於未來相關AI科技企業獲利成長動能的期待。

滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔進一步分析說明，AI科技的發展與雲端服務相似，隨著更多AI運算晶片需求、伺服器建置，以及越來越多樣的AI應用導入，由文字產出、到圖片繪製甚至最新的影片製作，所需的運算量與相關服務需求亦將順勢高速成長。其中，AI應用在訓練與執行時需大量算力，用電需求上勢必提升。

此外，2035年包括歐洲及全球許多國家都將開始禁售燃油車，而推動電動車的發展也必須得到電力等基礎設施的支持，對於基礎建設的相關建置需求，也將會有很大程度的增長空間。

滙豐超核心多重資產基金股票投資組合分別同時布局科技與基建兩大長期主題趨勢。其中，科技類股具有高動能與高成長的特質，搭配具有防禦市場波動特性的基礎建設類股正好發揮截長補短的成效。此外，搭配聚焦短存續期的低波動債券部位，將能有機會抵抗利率環境的影響，或將成為投資人參與下半年投資市場不可或缺的選擇之一。