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日股三利多 前景樂觀

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
日股示意圖。 歐新社
日股示意圖。 歐新社

日經225指數今年來上漲15.7%，在主要成熟股市中名列前茅。日股基金經理人指出，日股受惠於日本邁入通貨膨脹時期、公司治理改革、股價折價等三大結構性利多，前景樂觀。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源（Ferdinand Cheuk）昨（6）日來台指出，日本經濟正在擺脫長達30年的通貨緊縮困境，企業重拾漲價信心、客戶也開始接受更高的價格，這從結構上提高日本企業獲利成長前景。

日股三大利多及布局重點
日股三大利多及布局重點

其次，卓兆源指出，企業改革浪潮已在日本紮根，公司決策愈來愈重視股東權益，這有可能提高日本企業淨資產收益率與獲利品質，有利日股展開結構性價值重估行情。

日股去年來持續上漲，但卓兆源認為，日股30多年來一直是被忽視的資產類別，相對全球股市的評價水準仍低估。到去年底，日股預估本益比約16倍，較MSCI世界指數本益比折價 15%。全球投資人在美中地緣政治情勢升溫之際，尋求配置更多元化，日股可望受惠。

卓兆源指出，預期未來12個月日本企業獲利成長將達中高個位數，工業與銀行類股前景尤佳。日本工業類股經歷近30年的投資不足，目前受惠於結構性投資周期。在半導體、供應鏈重組與能源轉型領域，日本擁有許多世界級公司，生產利基設備與零組件。日本銀行業則受惠於30年來首見持續攀升的利率環境，也得益於日本企業擴大投資所帶來的貸款成長潛力。

富坦日本基金兼顧成長與價值，目前配置著重於工業、消費、金融、科技通訊四大主題商機。卓兆源看好日本機械、科技設備、軟體服務及消費產品等族群。

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