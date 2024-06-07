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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

長天期美債 乘機卡位

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

加拿大央行日前宣布降息1碼，是G7七大工業國集團中第一個啟動降息周期的央行，而市場預期美國聯準會（Fed）可望在9月啟動降息，債市利多行情可期。法人建議，可透過長天期債券ETF順勢卡位布局。

長天期債券因存續期間長，利率敏感度高，在降息啟動下，報酬表現將優於天期較短的債券，台灣目前天期最長的美債ETF分別為凱基美債25+（00779B）及群益25年美債，兩檔一周來皆有亮眼表現，其它則多為20年長天期債券ETF。

凱基投信分析，美國通膨下滑速度放緩，市場對美國聯準會降息的預期再度下修，美國10年期公債殖利率高檔震盪，為風險性資產再投變數。

凱基投信投資長彭炫通認為，由於供給面、需求面、政策面、以及預期心理等面向層層疊加， 美國有走向結構性通膨的趨勢。這現象導致通膨膠著，下降緩慢，聯準會政策走向有待觀察。尤其在經濟成長穩定，財政赤字卻持續居高不下的狀況下，千萬不要輕忽長天期政府公債的利率風險。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，美國聯準會暗示已停止升息，利率目前處於高點，基於美國部分經濟數據表現欠佳，強化市場對於聯準會年內降息的期望，美國公債殖利率走低，推升債券價格，成為美國債市的利多消息。

隨著通膨逐漸消退，降息可能性提升，而長天期美債因存續期間長，受惠降息的程度大，投資人不妨趁價格仍處相對低點時以美債ETF分批布局，以獲取波段價差空間。

李鈺涵指出，美國為全球最大經濟體，美公債也是全球規模最大、流動性最佳債種，信評為最高AAA，具高度對抗風險特質，向來視為安全性最高的投資工具。

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