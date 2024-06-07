ETF火爆 將迎大行情

台股昨（6）日在權王庫藏股發威下，再次上演「拉積盤」，台積電單日上漲4.68%、IC設計股王聯發科也大漲4.88%，半導體兩大咖聯手出擊，AI題材直接帶動半導體基金／ETF表現脫穎而出。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，受惠於AI浪潮蓬勃發展，加上本周台北國際電腦展（COMPUTEX）開展，科技大咖陸續釋出人工智慧新話題，使AI前景看俏，盤面上由半導體和AI概念股領漲，如AI PC、AI伺服器、CoWoS等族群相互良性輪動，推升半導體相關ETF新一波走勢。

展望後市，張圭慧說，車用高效能運算潛在市場可觀，車用晶片也開始切入5奈米先進製程，成長性可期，根據摩根士丹利報告指出，未來五年內的汽車高效能運算Automotive HPC半導體市場將會成長三倍，整體潛在市場估計將於2027年增長至60億美元，預期汽車高效能運算將為半導體產業注入強勁的成長動能，半導體相關ETF近期呈整理態勢，建議投資人可分批布局，參與半導體產業潛力空間。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，最新COMPUTEX電腦展炒熱AI題材，半導體供應鏈也瘋狂，PC品牌大廠更滿血復活，下半年AI壓軸大戲，除AI伺服器持續火紅外，更看好AI PC及AI手機兩大邊緣AI終端裝置登上主秀。

目前相關廠商預估，2024年AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年才有明顯業績進展，搭配2025年Window10退場，預料未來AI PC將有更多AI應用，讓消費者有感升級，直接帶動換機潮買氣大回籠，有助台灣半導體鏈從2024下半年起到2025年，掌握邊緣AI規格升級行情。

另外，詹佳峯補充，11日將登場的WWDC蘋果開發者大會，市場預估蘋果將在WWDC發表有關AI在相關設備上的功能，包括加入雲端、資料中心元素，展示現有應用程式改進，預料將引燃iPhone 16出現新的換機周期，目前外資券商預估，iPhone16系列預期換機比例將由15%成長至20%，對蘋果供應鏈及半導體相關廠商帶來新成長動能。