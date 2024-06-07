半導體族群 抱緊就對了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等科技大咖來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），AI成為時下最熱門話題。國泰投信表示，持續看好AI驅動下的半導體產業前景，相關題材至少還有十年以上潛在商機，建議投資人掌握相關題材並善用定時定額，長期投資。

國泰投信昨（6）日舉辦「2024下半年投資展望」記者會，建議投資人將資產分為「核心」跟「衛星」兩大部位，但不論哪種類型的投資人，都應將追蹤美國費城半導體指數的投資納入配置。

年輕人有穩定收入，不要擔心震盪，「核心」部位以大盤成長型ETF為主，「衛星」部位搭配趨勢主題型ETF；接近退休或已經退休的樂齡族，也不要恐懼成長，「核心」可以是高股息和債券ETF，但不能沒有趨勢型的「衛星」部位，才有機會兼顧固定收益的同時，提高資產成長率。現階段最佳的「衛星」趨勢主題部位以半導體產業為主，因兼具成長和報酬指標。

國泰投信ETF研究團隊副總經理鄭立誠表示，2023年半導體產業自谷底翻身，開啟多頭循環，全球半導體營收來到5,200多億美元，調查機構就推估2030年AI會推升全球半導體營收至1兆美元，AI題材從2023年因ChatGPT問世掀起巨浪，可以看到今年初的美國消費電子展（CES）和本周全球注目的COMPUTEX全是滿滿的AI PC和AI手機應用趨勢，後續出貨轉強，獲利有機會向上更快成長。

美國費半指數今年以來前五月漲幅23.1%。國泰投信ETF經理人李翰林指出，費半指數今年4月更調整指數成分股比重，其中，將前三大權重上限由原先的8%調高至12%、10%、8%，目前前三大分別為輝達、博通跟超微，調整過後更有利搭上這波AI成長動能，後續潛力值得期待。

此外，這波AI新時代主要驅動的還是大型企業，在選擇半導體ETF時要考量投資大市值公司會比小公司來的更有成長性。而打包完整半導體供應鏈的ETF，又比只選單一上游或下游產業更佳，相關題材至少還有十年以上潛在商機，抱緊才賺得到錢，善用定時定額，投資AI創造財富。