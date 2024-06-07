輝達概念商品 吃香喝辣

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輝達（NVIDIA）5日股價大漲5.16%至1,224.4元創新高，市值躋身3兆美元俱樂部，並成為美股市值第二大，帶動台股昨（6）日含「輝」ETF走勢攀高，計有國泰北美科技（00770）、統一FANG+等14檔收盤價創新高。
根據彭博數據，美股市值前十大企業排名出現變動，輝達以3.01兆美元擠下蘋果的3兆美元成為亞軍，與市值王微軟的3.15兆美元差距持續拉近。以價格來看，輝達5日收盤價1224.4元，也是標普五百指數少數千金股之一，預計7日進行股票分割。
在美國科技股表現強勢下，投資組合中持有輝達的14檔ETF收盤價創下成立以來新高，包含富邦未來車、國泰費城半導體、凱基全球菁英55、兆豐洲際半導體、統一FANG+、國泰北美科技、元大全球AI、復華S&P500成長、國泰智能電動車、永豐美國科技、台新全球AI、富邦NASDAQ、永豐美國500大、元大S&P500等，昨天單日漲幅在0.7％至3.9%間不等。
另據統計，富邦未來車、國泰費城半導體、凱基全球菁英55和兆豐洲際半導體今年以來市價漲幅都在三成以上，介於30.9%至37.8%間。至於統一FANG+、國泰北美科技、元大全球AI、復華S&P500成長、國泰智能電動車漲幅也在兩成之上。
富邦未來車經理人王素珍指出，輝達獲利表現屢次突破分析師預期，今年第1季的營收成長265%。
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