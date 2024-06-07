股票投資 別急著退場

今年來，已有台灣、美國、日本、英國、印度等十多個主要股市創歷史新高，部分投資人不免居安思危，降低持股水位或增加低波動資產。法人指出，股市表現仍可望優於債券，投資人不必急著退場。

施羅德投信統計，從1969年底到今年4月底，全球股市在創新高後，一年後仍有續航力，平均漲幅逾一成。尤其是展望2024年及2025年全球經濟，主要市場仍能維持正向成長，並無疑慮，投資人不需要杞人憂天。

股市可望持續優於債市

瑞士百達資產管理則維持加碼股票，債券維持中性，並減碼現金。今年年初，市場普遍預測美國經濟今年將陷入衰退，並將拖累全球經濟。

不過，現在最有可能的情境並非衰退，也不是軟著陸，而是經濟持續穩步成長，同時可能只會出現短暫的成長減速。

百達分析，由於全球貨幣寬鬆周期即將開始，因此維持減碼現金配置，但美國聯準會（Fed）降息時間可能晚於其他成熟市場。全球經濟前景持續改善，加上利率即將下降，為近期股市表現提供有力的支持，預期股票表現將優於固定收益。

百達提醒投資人，對股市保持樂觀，但也須留意風險。今年第4季美國總統選舉，可能引發相當大的波動。

此外，一些經濟學家甚至開始擔心，美國需要進一步升息以緩解財政支出問題，更有部分認為經濟仍有可能意外硬著陸。

百達指出，目前80%的資產價格正處於較高的歷史本益比區間，且股市風險偏好度一直維持強勁。根據百達估值指標，美股在持續強勁表現後，目前的本益比約20.5倍，處於歷史區間的上緣但非極端的水準。另外，百達股市泡沫指標也沒有顯示警訊。

貝萊德智庫認為，通貨膨脹將限制各大央行降息的幅度。由於高利率環境將持續更長的時間，短天期債仍是較優的投資標的，中立看待對長天期美國公債，因為往上及往下波動的機率相當。

貝萊德對大多數的固定收益資產類別抱持中立立場。在股票中，貝萊德較看好美股受惠於人工智慧（AI）主題帶動，日股受惠於通膨溫和及企業改革，因此都維持加碼立場。