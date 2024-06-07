台股基金十強 績效贏大盤

台股持續創高，衝關22,000點企圖心明顯。法人表示，台股多頭趨勢火熱，帶動台股基金表現亮眼。根據CMoney統計，台股基金近一個月前十強平均績效6.6%，超越大盤的5.5%。

近月台股基金表現前十強依序為統一龍馬、台中銀數位時代、滙豐龍鳳、PGIM保德信中小型股、統一台灣動力、富達台灣成長、摩根台灣增長、滙豐台灣精典、路博邁台灣5G股票、台中銀大發，平均漲幅6.6%。

統一投信分析，聯準會貨幣政策轉向寬鬆的趨勢明確，主席鮑爾也在5月利率會議上強調美國目前沒有停滯性通膨，加上就業數據顯示勞動市場正在降溫，但經濟沒有立即性衰退的威脅，使市場普遍預期聯準會將啟動降息，也為股市帶來利多。

根據FedWatch數據，市場預期聯準會9月降息的機率上升至52.6%。

新光投信表示，台積電（2330）宣布實施庫藏股後、正式為未來營運打上強心針，聯發科在各類邊緣AI上也多點創新突破，預估台灣重量級、大市值的半導體企業競爭力強大，建議投資人想掌握AI時代至少黃金十年大運，可以透過相關台股一網打盡，是掌握AI新牛市的首選。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。

此外，新光投信強調，從下半年起，各家PC品牌將祭出AI PC整裝出場、AI手機新品也有望同步齊發，加上輝達最新預告2025年將推出更高端的Blackwell Ultra晶片與2026年最新Rubin計畫，等於AI新晶片商機會一路延燒到2026年，預料在AI伺服器、AI晶片、AI PC以及AI手機等四大將帶動半導體供應鏈出現質的變化，有望為台灣半導體供應鏈下半年業績吃上大補丸。