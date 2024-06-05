電動車商機 爆發力十足

今年台北國際電腦展共1,500家業者參加，電動車相關也是展場中的一大亮點，多家業者展示AI智慧充電樁、智駕平台資訊系統、智慧座艙等方案，投信法人指出，在減碳大趨勢之下，電動車商機持續大幅成長，相關基金值得長期布局。

根據國際能源總署（IEA）統計，2023年全球電動車銷量1,400萬輛成績，年增率達35%，占全球汽車銷量近18%，預期2024年全球電動車銷售量可成長至1,700萬輛，年增率達20%，占全球汽車銷售比重提升到20%。電動車將不受經濟情勢影響持續成長，智能車已成為未來汽車主流，也將帶動充電基礎建設需求快速增加。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，美國法規支持純電動車長期發展，近期推出的環保指南則是允許更低比例的純電動車與高比例的插電式混合動力汽車（PHEV）的要求。至2030年，汽車製造商可以遵守約40%的純電動車和9%~27%的插電式混合動力汽車。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰分析，全球汽車大廠搶奪電動車商機，紛紛投入研發，除了電動車龍頭特斯拉外，Rivian、福特、福斯、Toyota、賓士、奧迪等傳統車廠也推出自己開發的電動車型，Vantage市場研究估計，2030年全球電動車市場規模將達6,937億美元，2022至2030年間的CAGR（年均複合成長率）高達17.3%，是成長相對快速產業，相關基金後市看好。