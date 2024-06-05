施羅德台灣大調查 八成國人自認理財程度中上

施羅德全球投資人大調查顯示，高達八成多的台灣投資人認為自己的理財程度為中上等級。施羅德投信建議，透過簡潔易懂的基金工具，執行上比較輕鬆，容易保持理財好習慣。長期定期定額布局環球收益成長型基金，更有益於資產穩健增值。

根據過去三年（2021~2023）施羅德全球投資人大調查，台灣投資人愈來愈具備金融知識。2021年調查中，僅七成台灣投資人認為自己具備中等以上投資知識，但在2022及2023年調查中，認為自己具備中等以上投資知識的台灣投資人已超過八成。

值得注意的是，2022年調查中，高達28%的投資人認為自己是「專家」等級，但受到俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）快速升息影響，全球股債市大幅震盪。隔年的2023年調查中，僅8%的投資人認為自己是專家。

施羅德投信行銷企劃部副總裁陳冠君說明，根據多年的觀察，台灣投資人愈來愈熱中於鑽研投資知識。一方面，前幾年疫情提升了台灣民眾的數位接受度；另一方面，台股、科技股，甚至虛擬貨幣，近年來表現突出，激勵有興趣的投資人投入台股，且投資範圍延伸至國際金融市場。

施羅德投信認為，Fed今年降息幅度不大，美國經濟仍將表現良好，建議投資人採取更多元分散策略，減少對美國市場的過度依賴。投資人可布局一檔「一魚多吃」的環球收益成長型基金，掌握各市場及各產業投資機會。

施羅德投信最近宣布攜手LINE Bank，希望在國人習慣使用的LINE基礎上，提供便利的數位理財模式。施羅德期望進一步延伸數位理財服務，以普惠金融的角度，強調隨時隨地、不受限且貼近用戶生活偏好的基金申購體驗。據2022年尼爾森調查，LINE使用者每日平均開啟LINE 14次，如此大的滲透率，也擴及其線上銀行系統使用。施羅德投信建議，未來可透過LINE Bank定期定額環球收益成長型基金，股債兼備、布局全球。