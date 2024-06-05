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基建基金 長線釣大魚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
基礎建設股報酬率
基礎建設股報酬率

今年來基礎建設類股出現明顯反彈，然目前全球基建股本益比仍低於長期均值超過一個標準差，事實上，基建企業多具有特許經營權或長期合約支持，能創造穩定的現金流，長期股利率水準亦優於全球股票，在景氣循環中也有資本上漲契機。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，基礎建設公司通常依賴大量資本投入，在利率上升時間，會增加融資成本，影響其獲利能力，因此基建類股與利率呈反向關係，看好下半年聯準會可望開啟降息循環，在美債殖利率易跌難漲之下，將有利基建股表現，加上現在全球基礎建設股價本益比位於歷史低檔，正是進場布局時機。

統計2014年以來當基礎建設類股的本益比低於10年均值超過一個標準差時進場持有，不論是投資三個月、六個月、一年、二年、三年，勝率都在六成以上，而且持有時間愈長，正報酬機率愈高，平均報酬率也同步隨著時間增加。

王翔慧指出，自疫情之後全球人口的自由移動已恢復正常，帶動交通等「鐵公機」基建需求大幅回溫，今年可望延續成長態勢，在旅遊觀光或商業出差強勁復甦下，機場、鐵路、收費道路獲利成長可期，根據統計，全球機場的獲利複合年均成長，以亞洲的62.6%居全球之冠，其次歐洲也繳出10.2%的強勢表現。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，目前公共事業類股評價已大幅低於大盤評價，然而基礎建設類股的基本面仍十分強勁，預期其高品質及低評價的特性將吸引資金回流。

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