高股息ETF長期配置 創造被動收入

高股息ETF表現亮眼，不少投資人煩惱是該獲利了結，或是繼續持有。投信法人表示，ETF本身具有汰弱留強的功能，還會進行成分股調整，加上配息效應，投資人可以長期持有，靈活搭配不同的商品，打造自己的被動收入投資組合。

大華銀投信昨（5）日舉行大華優利高填息30記者會，這檔ETF屬季配息，目前規模突破260億元，預估6月配發每單位0.8元，以目前價位來看，單次配息率約3%左右，18日前買進皆能參與配息。

從2023年AI浪潮噴發以來，許多被稱為價值股的高股息電子股，股價漲勢亮眼，連帶讓不少高股息ETF的表現吸睛，吸引資金湧入。根據CMoney統計，大華優利高填息30（00918）在5月有11天的收盤價創下掛牌以來新高，成分股動能驚人。此外，除權息旺季即將來臨，現在布局可參與到接下來的除權息行情，同時期待填息創造總報酬成長。

針對ETF是否該獲利了結的問題，大華優利高填息30經理人郭修誠表示，ETF本身具有汰弱留強的功能，而00918自掛牌以來，成分股已經歷過數次的成分股調整，觀察過去績效表現，都為投資人帶來正報酬。此外還有季配息的設計，讓投資人可以靈活搭配不同的商品，打造被動收入。

在台股展望部分，郭修誠表示，全球目前進入新資本支出的超級循環，預計未來十年，創新的資本支出將會帶來每年2.5兆美金的額外增長，對GDP的貢獻不可小覷。這些新資本支出包含因應AI進化、氣候變遷、人口結構改變、地緣政治與基礎建設升級等而生，而台灣廠商中有不少具盈餘成長的高股息個股散落其中。透過ETF一次掌握多家企業，不但可以降低研究個股的時間，也能讓資產更有效的分布，不錯過任何產業趨勢。

郭修誠指出，00918的指數篩選原則包含流動性、企業獲利狀況、股利率以及過去至多15次的填息紀錄。透過這樣的篩選方式，精選出30檔高股息且高填息的成分股，個別成分股權重不超過8%進行分散布局。