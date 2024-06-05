美科技基金 後勁十足

美股自4月中觸底回升，大型科技股受惠財報亮眼，再次成為資金競逐熱點，美國科技基金績效水漲船高，甚至不乏今年來漲幅已超過三成者。投信法人表示，人工智慧（AI）相關應用需求強勁，美國科技股盤勢有望維持多頭格局，投資人可分批布局相關基金。

根據理柏統計，截至6月4日，境內外美國股票基金今年來績效前十強中，以科技股、成長股為主，當中又以瀚亞美國高科技32.9%領先，國泰美國ESG、群益美國新創亮點雙雙以21.3%居次。

美國股票基金今年來績效前十強

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，近期美國非農就業和薪資增長放緩，有望減少對通膨的影響，且消費與投資持穩擴張，整體經濟動能穩健，從企業財報來看，S&P 500成分企業公布的第1季財報表現，有近八成獲利表現優於預期，獲利成長主要集中在資通訊、非核心消費，尤以AI科技相關企業表現突出。

展望美國科技股後市，法人最看重的是AI產品帶來的行情新動能。投信法人表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳釋出AI GPU架構有更長遠的規劃，繼Blackwell後，下一代GPU平台Rubin預計在2026年問世，該公司也將維持領先優勢，並提供客戶多樣化的選擇，皆有助於AI運算市場的增長；隨新產品的算力持續提升，也將促使大語言模型推陳出新，推動AI市場更蓬勃發展。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平便指出，生成式AI帶動當前的投資熱潮，因透過GPU的強勁平行運算效能，帶動每單位運算成本與能耗的大幅走降，再輔以輝達創建的CUDA函式庫及不同的應用模組，加速不同領域的專家開發各自的生成式AI應用。

林元平說，輝達產品線已規劃到2027年，也提供客戶多元化的選擇，預計公司的優勢將持續強化；AI PC與機器人等終端應用裝置逐步推出，數位孿生技術導入以加速自動化工廠的建置，整體AI產業發展都備受市場高度期待，建議可定期定額布局美國科技基金，掌握AI長線商機。

向思穎補充，在基本面與獲利面皆屬健康下，有助支持美股表現，現階段持續看好半導體、電力、原物料與工業等表現。