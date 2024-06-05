印度基金、ETF商品 逢低買進

2024年印度選舉結果揭曉，總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）贏得最多席次，但較前次席次減少，導致4日印度股市暴跌5.9%，為近四年來印股最大單日跌幅。法人認為，印度經濟成長動能仍相當強勁，短線震盪反而提供投資人更好進場機會，建議可定期定額或逢低拉回買進印度基金、ETF。

儘管印度總理莫迪再次獲得連任，結果符合市場預期，但大選結果不如原先預期，票數與預期落差太大，莫迪的人民黨未能單獨過半，甚至可能失去絕對多數席次而被迫組成聯合政府的憂慮，在4日引發失望賣壓，但5日已出現反彈。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，儘管印度選舉結果不如市場預期，導致市場賣壓承重，但投資層面仍相信莫迪所組成的聯合政府的改革效能，與原先預期在2047年將印度推升為已開發國家的願景，不會有改變。

林庭樟說，印度在過去十多年來，經濟達到空前的強盛地步，最新季度經濟成長率為8.2%，且外匯儲備充足、PMI指數續創新高、企業成長速度也備受期待；印度經歷全面性改革與完整體制架構下，城鎮化、消費升級，以及現代化文明也將持續推動印度經濟。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊資深客戶投資組合經理人哈利．希亞姆桑德（Hari Shyamsunder）也認為，選舉結果不會改變印度人民黨領導的全國民主聯盟（NDA）政策方向，預期莫迪總理可能的第三個任期不會出現重大政策變化。

不過富邦投信認為，莫迪的政治聯盟雖取得國會多數席次，但對未來政策改革帶來不確定性，短線波動較大，再加上外資今年持續流出，建議投資人謹慎操作；長線來看，若基本面不變，長期可期。目前追蹤印度大盤指數的ETF包括具長期投資潛能的富邦印度、短期可追漲的富邦印度正2可選擇，若擔心盤勢波動，亦有富邦印度反1，可進行避險操作，降低風險。