日股吸金 價值投資首選

今年來美、日、台等股市續創下佳績，不過，日股因長期被低估，目前「股價淨值比」仍遠低於美台市場，法人認為，隨結構性改革及政策發力，將持續吸引資金回流，有利帶動股價淨值比回升，成為價值投資首選，建議可聚焦具護城河競爭優勢的大型龍頭題材。

根據彭博資訊統計，目前東證指數股價淨值比約1.47，遠低於台股加權股價指數的2.41，以及美股標普500、費城半導體及那斯達克指數的4.79、6.05、6.50，此外，東證本益比也低於上述市場。若進一步比較股市相對位置，統計1989年12月底東證創下歷史高點以來，美股標普500指數漲幅達14倍，台股加權指數漲幅為1.2倍，日股東證相對各國股市位階仍處低檔。

復華日本龍頭ETF（00949）經理人劉昌祚表示，日本走出長期通縮格局，隨企業擴大薪資調升幅度，更積極資本開支與併購活動、家庭消費模式變化等，讓總體經濟脫胎換骨，加上東證祭出60年來公司治理大改革，吸引股神巴菲特等國際資金加碼投資，同時官方今年大幅提升個人儲蓄帳戶（NISA）免稅額度及免稅期間，使日股長線資金動能看好。

也因為有內外資活水，帶動日股今年來漲幅位居亞股前段班，成分股聚焦大型龍頭股的東證核心30、NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業等指數，今年來報酬達23.5%、25.5%，表現優於日股大盤。

劉昌祚指出，上述指數成分股包括汽車、電機等製造業龍頭，以及國人赴日旅遊爆買熟知的消費品牌與五大商社、半導體設備等企業，因為市占率高、經營效率佳又擁有全球市場競爭力，可同步受惠日本及全球經濟復甦的利好。