快訊

傳韓國瑜介入國民黨主席之爭「挺他參選」 韓辦深夜回應了

唐治平否認酗酒、落魄 強調工作之外抽菸、喝酒是個人自由

避免「姊姊的守護者」真實上演 再生醫療法禁止這類人提供細胞治療

台股科技基金 長線俏

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股科技基金近一個月前十強
台股科技基金近一個月前十強

科技界近期盛況空前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演講、台積電召開股東會、台北國際電腦展開幕等，不少投資人相當期盼科技股後市表現。近一個月台股科技基金前十強平均績效達6.0%，法人建議，科技基金長線可期，若回檔可逢低布局。

根據CMoney統計，近一個月台股科技基金前十強，依序為：台中銀數位時代、瀚亞高科技、摩根新興科技－數位型、摩根新興科技－一般型、匯豐龍騰電子、景順台灣科技、第一金電子、國泰科技生化、安聯台灣科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金，前十強平均績效達6.0%。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，輝達執行長黃仁勳的公開演說，強調台灣在AI發展扮演重要的供應鏈角色，而市場期待的AI PC有望在下半年問世，台股供應鏈蓄勢待發，近期出現明顯漲幅，AI類股再受投資人青睞，帶動整體大盤震盪向上，後續AI的演變仍會是觀察重點。

劉家宏說，台北國際電腦展開跑，今年最大亮點在於AI將從雲端逐漸擴散至邊緣裝置，如：AI PC，屆時所衍生出的商機有望再點燃市場氛圍；今年受惠類股也將比去年更加廣泛，泛AI PC概念股（品牌、散熱、風扇等）皆有望從中受益。

日盛投信台股投資研究團隊補充，電子產業庫存調節持續進行中，預期庫存週轉天數持續下降。

根據研究機構指出，AI PC將在2025年成為市場主流產品，2026年AI PC銷售佔整體PC銷售一半以上；而為達到龐大資料運算及時與正確性，資料中心設備勢必提升，推升資料中心資本支出在迎向新的動能。

此外，高階AI伺服器耗電大，散熱將是AI時代的受惠產業，預估AI供應鏈及半導體供應鏈仍將持續擔任盤面要角，相關概念股可持續關注。

延伸閱讀

黃仁勳謝「無名英雄」 龔明鑫：台灣有名字就是台灣

輝達找地設點…楊文科喊「首選在新竹縣」 幕僚爆：黃仁勳間接聯繫了

黃仁勳：台灣應投資建置AI超級電腦加速研究

輝達股價飆進千美元俱樂部 黃仁勳躋身全球14大富豪

相關新聞

61檔台股商品 買氣旺

儘管台股近來震盪整理，然拉回卻創造逢低進場的好機會。6月中旬有九檔台股ETF將除息，隨繳稅季結束及台股除權息旺季到來等因...

美REITs 基金 大樂退靠山

看好REITs報酬表現優於私人房地產投資，退休基金對於REITs的喜愛也日益增溫。法人表示，美國超過1,800個退休金計...

核心+衛星配置基金 有訣竅

「核心+衛星」的配置策略在基金投資圈有穩定粉絲群，以穩健型基金為核心，衛星基金則選擇成長性基金，來達到攻守兼備目標。在近...

可轉換公司債 有看頭

恐慌指數VIX從近四年來的低點上揚，美股從高檔下滑，美債價格同樣下跌。

富坦精選收益 淘金優選

隨著股市攀高，評價面變貴擔憂燃起。然而債券在下跌後的殖利率墊高，象徵未來收益空間加大，台灣境外基金資訊觀測站4月資料即顯...

非投等債 進場時點到

觀察全球主要債市，今年來聯準會（Fed）降息時間延後，債市遭遇逆風，然而科技債績效領先其它債券指數，表現相對較佳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。