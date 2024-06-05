台股科技基金 長線俏

科技界近期盛況空前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演講、台積電召開股東會、台北國際電腦展開幕等，不少投資人相當期盼科技股後市表現。近一個月台股科技基金前十強平均績效達6.0%，法人建議，科技基金長線可期，若回檔可逢低布局。

根據CMoney統計，近一個月台股科技基金前十強，依序為：台中銀數位時代、瀚亞高科技、摩根新興科技－數位型、摩根新興科技－一般型、匯豐龍騰電子、景順台灣科技、第一金電子、國泰科技生化、安聯台灣科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金，前十強平均績效達6.0%。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，輝達執行長黃仁勳的公開演說，強調台灣在AI發展扮演重要的供應鏈角色，而市場期待的AI PC有望在下半年問世，台股供應鏈蓄勢待發，近期出現明顯漲幅，AI類股再受投資人青睞，帶動整體大盤震盪向上，後續AI的演變仍會是觀察重點。

劉家宏說，台北國際電腦展開跑，今年最大亮點在於AI將從雲端逐漸擴散至邊緣裝置，如：AI PC，屆時所衍生出的商機有望再點燃市場氛圍；今年受惠類股也將比去年更加廣泛，泛AI PC概念股（品牌、散熱、風扇等）皆有望從中受益。

日盛投信台股投資研究團隊補充，電子產業庫存調節持續進行中，預期庫存週轉天數持續下降。

根據研究機構指出，AI PC將在2025年成為市場主流產品，2026年AI PC銷售佔整體PC銷售一半以上；而為達到龐大資料運算及時與正確性，資料中心設備勢必提升，推升資料中心資本支出在迎向新的動能。

此外，高階AI伺服器耗電大，散熱將是AI時代的受惠產業，預估AI供應鏈及半導體供應鏈仍將持續擔任盤面要角，相關概念股可持續關注。