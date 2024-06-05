61檔台股商品 買氣旺

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經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股ETF概況
台股ETF概況

儘管台股近來震盪整理，然拉回卻創造逢低進場的好機會。6月中旬有九檔台股ETF將除息，隨繳稅季結束及台股除權息旺季到來等因素加持下，元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息等指標台股ETF獲得買盤關注，合計連續兩日都有逾百億元的資金流入，推升昨（4）日台股ETF總規模來到2.12兆元，再度創新高。

觀察本周以來，61檔台股ETF的申購情況，合計淨流入400.8億元，分別為3日189.3億元、4日211.5億元，不僅連兩日突破百億元，也是連兩日創今年新高金額。

以單一標的來看，元老ETF──元大台灣50，本周淨申購逾234億元高居第一；此外，參與除息買盤也相當踴躍積極，帶動群益台灣精選高息以60.5億元排第二、大華優利高填息30以30.04億元排第三，復華台灣科技優息24.1億元、元大台灣高息低波18.6億元、台新永續高息中小9.5億元，分居四至六名。

其餘市場熱門ETF也獲得相當金額的申購，如富邦台50、元大台灣50正2、國泰永續高股息、群益科技高息成長等。

其中，元大台灣50連續兩日獲得大量資金申購，分別為97.9億元和137.01億元，其中，4日申購金額為成立以來金額第八大，也是近三年以來最高，推升規模來到3,453.6億元，為2023年7月5日以來新高。

展望後市，群益科技高息成長經理人洪祥益表示，台股上市融資水位居高檔，須防大盤漲多修正風險，分批布局仍是較佳投資策略。

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