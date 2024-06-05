核心+衛星配置基金 有訣竅
「核心+衛星」的配置策略在基金投資圈有穩定粉絲群，以穩健型基金為核心，衛星基金則選擇成長性基金，來達到攻守兼備目標。在近幾年股市驚驚漲的格局下，投信業者建議，現階段可以環球股票型基金為核心資產，美國科技股票型基金為衛星資產。
「核心+衛星」投資法致勝關鍵之一，就是核心基金的挑選，核心基金選得好，不但能讓衛星基金放心往前衝，核心基金本身也能持續穩健創造收益。
摩根投信產品策略部副總經理溥琪琳指出，在核心基金的選擇上，投資人一般習慣挑選配息基金、或平衡型基金做為核心配置。但根據分析，以環球股票型基金為核心基金，能創造更好總報酬，對於積極的投資人來說，更適合當作資產配置的核心基金。
溥琪琳說，如果採取「70%全球股票＋30%美國科技」配置，以相關指數回溯，過去十年累計總報酬達180%，如果將時間拉長到20年，則此配置累積總報酬更達501%。
但若以全球非投資等級債作為核心部位，搭配美國科技作為衛星部位，近十年的累積總報酬就只有109%，近20年的累積回報為433% ，不如以全球股票型基金作為核心部位的資產配置成果。
不過，核心和衛星的資產配置策略需要時間發酵。溥琪琳認為，較適合有三至五年以上、中長期投資需求的投資人，且須要慎選基金團隊，以因應景氣循環波動。
以在國外已歷經超過40年的摩根環球智選基金為例，主要利用摩根智選策略獨家評價模組，精選70-100檔優質個股，以全球產業贏家為布局核心，例如美國AI龍頭、丹麥製藥巨頭及法國知名奢侈品品牌等，一舉囊括全球各個投資市場的機會。
目前基金經理人普遍對美國科技股抱持樂觀態度，主要是看好人工智慧（AI）發展趨勢。瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，輝達執行長黃仁勳日前以深入淺出的方法，說明多項創新在過去10多年來的先後匯聚下，如何產生生成式AI並帶動現今投資熱潮。
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