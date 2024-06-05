富坦精選收益 淘金優選

隨著股市攀高，評價面變貴擔憂燃起。然而債券在下跌後的殖利率墊高，象徵未來收益空間加大，台灣境外基金資訊觀測站4月資料即顯示，高品質投資級債券型基金即持續有淨申購。其中，如富蘭克林坦伯頓精選收益基金今年以來台幣報酬上漲5.8%領先，一年漲幅逾一成；除美元升值的匯兌收入外，也凸顯主動、精準操盤複合債的優勢勝出。

今年以來美國經濟比預期的好，再加上AI題材發燙，主要股市漲得火熱，反觀債券市場則糾結於聯準會今年何時降息以及將降息幾碼的情緒中，導致美國公債指數中，除1~3年期債還有0.75%漲幅，10年期和20年期以上指數跌幅高達2.79%~6.2%。此外，跟股市連動高的非投資級公司債上漲1.94%，優於投資級公司債的下跌0.54%。

銀行財富管理中心表示，由於美國經濟仍然強韌，就算聯準會降息，幅度也不會太多。尤其下屆總統不管是拜登或川普當選，似乎均無助於緩解美國財政赤字和發債壓力，長天期公債殖利率恐無太多下滑空間。因此建議以五年左右的中天期債券投組為核心，以偏中性的利率風險承擔，分享各債市10多年少見的債息收益行情。

彭博資訊5月24日公布對50多家券商調查美國十年期公債殖利率看法，預估中位數於第3季、第4季為4.35%、4.25%，對照至5月底的4.5%，顯示下半年殖利率可能將處於區間。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人、也是該集團固定收益團隊投資長Sonal Desai為彭博等外電採訪的常客，她近年受訪時即常提醒不要對聯準會降息有過度樂觀期待，因此其所領軍操盤的基金採取減碼存續期間的方式，並等殖利率被市場過度反應而驟升時，再機動拉長存續期間，目前則為中性偏稍加碼的策略。

由於現在並不是美國經濟衰退的基本情境，更需要靠著專業經理團隊憑藉著對總經趨勢的研判，以及對各發行企業有紮實的債信分析後，才能精挑細選並爭取更高收益空間。