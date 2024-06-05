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非投等債 進場時點到

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

觀察全球主要債市，今年來聯準會（Fed）降息時間延後，債市遭遇逆風，然而科技債績效領先其它債券指數，表現相對較佳。

法人建議，後續關注6月聯準會即將公布季度經濟預測數據，市場預期利率點陣圖中全年降息幅度將出現下修，年內仍具降息空間。

美國4月PCE年增2.65%，月增0.26%，重回放緩軌道，FedWatch 預期首次降息時點仍為9月，全年降息幅度1碼。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，科技非投等債企業債務漸少、盈餘增加。

依據非投資等級債券發行人在2024年第1季財報數據顯示，科技非投等債企業債務減少幅度大於指數的0.2%季減幅；而且EBITDA年增幅名列前茅，科技非投等債有基本面支撐。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，美國經濟呈現放緩，數據部分已進入技術性衰退，唯非投資等級債利差大於500基點，多數債券價格已反映衰退預期，但市場預估僅為溫和衰退，因此，非投資等級債在大幅修正後，逢低買點浮現。

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