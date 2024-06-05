可轉換公司債 有看頭

恐慌指數VIX從近四年來的低點上揚，美股從高檔下滑，美債價格同樣下跌。

不過，法人認為，風險資產仍將表現良好，特別是由人工智慧（AI）領軍的美股，投資人宜擴大資產的多元性和靈活度，掌握各類產輪動的行情。

貝萊德智庫指出，市場仍對美國聯準會（Fed）的政策訊號相當敏感，VIX從四年來的低點開始回升。美國10年期公債殖利率上升，部分原因是受到公債拍賣疲弱所影響。德國10年期公債殖利率也來到今年來新高，一度衝到2.71%。

雖然市場預期歐洲央行（ECB）將於明（6）日降息，但貝萊德智庫認為，這將代表非典型寬鬆周期的開始，因為央行仍將讓利率長期保持在高點。

在美國，市場將依賴數據來判斷利率走向，例如本周公布的就業報告及服務業採購經理人指數（PMI）。由於美國利率也將長期維持在高點，貝萊德持續看多短天期債券。

ECB降息及歐元區經濟回升，應有利於歐股表現。不過，以戰術層面（六到12個月的投資觀點）來看，貝萊德更看好美股，因為AI等大趨勢將對美股帶來更大的上漲動能。固定收益則剛好相反。

貝萊德偏好歐元區信用債，因為能提供更高的總收益機會。歐洲財政赤字低於美國，更能支撐歐債。

至於其他資產，貝萊德看多日股，因為受惠於通貨膨脹溫和、獲利成長強勁、有利於股東的改革等利多。

日本央行的貨幣政策是逐漸正常化，而非緊縮。新興市場經濟成長動能偏弱，且中國大陸的刺激政策也有限，債券較股票更有投資機會。

施羅德投信認為，展望下半年，有三大利多，即：美國大選年上漲機率高、歐洲降息在即可望激勵股債市、日本持續結構性成長動能等，因此是多元布局環球收益成長型產品的好時機。投資人宜採取更全球化的投資策略，減少過度集中在美國市場。

施羅德投信建議，投資人可注意不同地區、產業的多元化投資機會，兼顧成長及價值股。

在收益方面，除了高息股票之外，建議可增加非投資等級債券、可轉換公司債的部位，以提高收益。