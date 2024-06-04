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主動式台股基金 潛利大 法人喊定期定額買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股月線已連續四個月收漲。本周科技股受惠台北國際電腦展登場，市場聚焦AI、PC、機器人、散熱等產業，電子股有望重拾動能。法人建議，定期定額買進主動式台股基金，透過經理人績效管理，掌握超額報酬機會。

日盛投信台股投資研究團隊分析，外資5月買超台股逾817億元，是今年單月次高。

VIX指數、美債、美元以及油價等風險因子數值下降，而聯準會（Fed）制定貨幣政策的重要參考指標4月核心PCE月增率僅0.2%，為去年12月以來最低增幅，顯示通膨降溫、給予降息空間，通膨數據降溫，有助股市評價回溫。

另外，國發會日前發布4月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較3月增加4分，燈號轉向代表景氣趨熱的「黃紅燈」，是睽違二年二個月以來首次呈現黃紅燈，主要是AI太威，使景氣復甦大躍進。同時，6月進入股東會旺季，可關注營運展望佳族群。

復華投信台股投研團隊表示，目前台股後續仍具表現機會，透過經理人主動策略選股操作，可依股市多空，主動調整持股比例；在多頭時期機動實現資本利得，以拉高因股價上漲被稀釋的配息率，空頭時降低持股，以減少資本損失，與被動式投資相較，更能靈活應對盤勢的類股輪動。

此外，AI產業成長趨勢明確、半導體景氣重回上升周期，支撐台灣電子股獲利成長。

國泰投信也指出，台股近期開始出現類股輪動趨勢，AI跟高股息雙題材聚光。由於AI相關類股將會出現強者恆強特性，龐大的資本大多會湧入龍頭股，因此投資人需時刻掌握大型電子股走向，可藉由專業經理人主動操盤，更能掌握局勢，調整投資組合汰弱留強。

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