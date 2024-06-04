外資賣亞股 台、韓重傷

外資上周全面賣超新興亞股，對台股賣超34.8億美元最多，其次是南韓的20.7億美元，對印度、泰國及印尼也都賣超逾3億美元。亞股上周也是全面收黑，以印尼跌3.4%最重，其次是菲律賓的2.8%、印度及南韓的1.9%。

今年以來，外資對新興亞股只買超兩個市場，即南韓的133.1億美元、台股的26.1億美元；賣超則以印度的30.2億美元最重，再來是泰國的22.8億美元。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

今年以來，新興亞股仍以台股漲20.1%最強，再來是越南的13.2%，但泰國跌4.9%最弱。雖然外資對印度5月大賣逾32億美元，但群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度大選結束，執政黨表現優於預期，有望推高政策延續性。

就總體經濟表現來看，預期印度今年經濟成長率可高達8.2%，在全球主要經濟體。此外，先前MSCI再度調升印度權重，有望吸引25億美元的被動資金流入。產業方面，看好工業、電力、國防、地產、非核心消費等。

台股終止周線連五紅，上周跌1.8%，但月線仍收紅。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股已連續四個月收漲，多方架構未變，資金多以電子股為主流。

近期電子族群成交金額占比在七成以上，搭配科技相關議題續熱，後市展望偏向樂觀。進入6月之後，可留意股東會旺季相關，營運展望與股利政策將牽動投資情緒。

安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）仍將為主流趨勢，出現拉回或可視為買點。AI伺服器訂單能見度高，未來二年營收成長確定性仍高。在Computex開展後，部分漲多族群面臨短線資金離場，但也提供中期資金進場機會。

展望後市，包括美國聯準會（Fed）降息政策相關訊號，以及地緣政治的情勢變化，仍是應持續留意的重點。

越南股市上周小跌0.02%，在新興亞股中跌幅最輕，也仍然是今年來漲幅第二強的亞股。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，近期越南股市走勢趨於緩和，成交量略為收縮，越南政府也出手維穩匯率，市場有望逐步回歸關注股市基本面。