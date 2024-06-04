基金操盤手／泛AI概念股 百花齊放

全球AI浪潮方興未艾，持續帶動美國那斯達克指數創下歷史新高，AI相關概念股表現亮眼；輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再度掀起AI旋風，泛AI概念股股價更是百花齊放。然而科技股漲這麼多，泡沫正在形成嗎？景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，從生成式AI的發展進程與商機及科技股第1季財報表現來看，泡沫化風險相對低。

蕭若梅指出，科技股先前震盪主要是對於預期美國聯準會Fed升降息步調的不一致，以及適逢科技產品暫時缺乏題材及焦點所帶來的衝擊，但整體趨勢仍持續。

蕭若梅小檔案

首先從生成式AI的發展進程與商機來說，在2022年11月OpenAI推出ChatGPT，正式拉開生成式AI的序幕後，生成式AI目前還在初期階段。根據Bloomberg預測，生成式AI市場將由2022年的400億美元成長到2032年1.3兆美元，高於整體全球半導體產業。而隨著新應用像Sora、自駕系統等持續推出，又激發更多的應用創意。2024年下半年將著眼AI PC和AI智慧手機機種的推出。

其次，從已公布的科技股財報表現看，蕭若梅表示，根據Bloomberg統計，美國公布財報的S&P 500企業有超過79.9%表現優於預期，其中科技股更有高於88.7%的公司表現優於預期，在市場對於科技股的預期普遍偏高的背景下還能優於預期，顯示科技股第1季的獲利仍然穩健。

在科技股的投資地位不可或缺下，尤其今年對於AI市場的預估又比去年剛開始的預估高了好幾倍，投資人想要參與AI趨勢，就必須軟硬體雙管齊下，不重壓單一題材。景順全球科技基金聚焦跨關鍵領域技術公司，融合包括AI人工智慧、AR/VR元宇宙、自動化機器人、電動車及氣候科技等5A不同關鍵科技次產業，專業分工全球布局。

展望全球科技產業下半年發展，蕭若梅指出有兩大觀察重點， 包括AI PC、AI Smartphone等商品的落地化速度，將有助於一般大眾都能體驗到生成式AI的功能，也可能進一步促進新的換機潮；另外電動車產業的落底時間，也是觀察重點之一。整體來看，科技股評價短期來到中期的中位數，評價合理，仍相對看好科技類股發展。