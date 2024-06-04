務實領債息 投資優選
市場再下修美國聯準會（Fed）降息預期，美國10年期公債殖利率高檔震盪。凱基投信認為，此際投資必須要回歸本質，把債券當債券買，不建議投資人盲目地搶進長天期政府公債想賺價差，以A級公司債務實追求債息才是上上之策。
凱基投信昨（3）日舉行凱基A級公司債（00950B）IPO記者會，預計於6月19日開始募集，並提出四大存債優勢：第一，時機好，殖利率高原區鎖利、年底降息前搶先布局；第二，配置好，瞄準中天期A級債券，追蹤指數票息地板至少4.5%；第三，機制好，平準金機制防止配息稀釋，首檔月底領息債券ETF；第四，稅賦利基，屬於海外所得免稅額度高、免扣健保補充費。發行價15元，可望作為完備現金流規劃的投資優選。
凱基投信投資長彭炫通認為，由於供給面、需求面、政策面、以及預期心理等面向層層疊加， 美國有走向結構性通膨的趨勢。這現象導致通膨膠著，下降緩慢，聯準會政策走向有待觀察。
尤其在經濟成長穩定，財政赤字卻持續居高不下的狀況下，千萬不要輕忽長天期政府公債的利率風險。
觀察歷史經驗指出，在高通膨期間，股票與公債表現相關係數升高，導致政府公債在高通膨期間未必能發揮股債風險平衡的效果，反而可能成為股市波動的推手。
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