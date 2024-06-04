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二度以「曲棍球案」彈劾陳隆翔 監院再敗不再上訴

股票型商品 資金簇擁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

從資金流向來看，過去一周整體股票型ETF獲214.7億美元的資金淨流入，美國、全球、中國、新興市場、歐洲分別獲得186.3億、25.1億、6.4億、2.5億、2.3億美元資金流入，日本、亞太等股市出現11.3億、3.5億美元資金淨流出。

聯準會褐皮書稱有跡象顯示通膨壓力可能再次加速，加上美債標售狀況不佳、部分科技股和零售股傳來利空，股債普遍走跌。

富蘭克林證券投顧表示，芝商所FedWatch最新數據顯示（6月3日），目前市場預計聯準會今年僅會降息一次，而在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。

在股市策略上，輝達執行長黃仁勳日前演講中提及了兩大亮點，包括下世代AI晶片平台Rubin將於2026年問世，並將與合作廠商推出新款RTX AI電腦。

富蘭克林證券投顧指出，著眼AI發展正如火如荼進行，除了初期AI基礎建設投資讓半導體及硬體設備商優先受惠之外，未來將擴及軟體服務商及其他產業，長期有望改寫經濟型態及提振生產力，而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。

此外，彭博資訊報導多項出口民調顯示印度莫迪政府將連續第三次在印度大選中取得壓倒性勝利，印度股市有望上演慶祝行情。著眼全球股市，建議投資人多元布局策略網羅獲利契機，看好創新成長、淨零轉型，以及日本及印度股市結構性改革趨勢。

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