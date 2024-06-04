長天期A級公司債 吸睛

市場認為Fed有機會於下半年開始降息，美國長天期投資級債ETF因為存續期間長，對利率敏感度更高，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得（價差）優勢，長天期A級公司債ETF買氣暢旺。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）經理人黃鈺民表示，目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達二成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。

台新美A公司債20+ETF預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，本次每單位配息金額為0.1元，以前一日（5月31日）收盤價15.29元計算，年化配息率高達7.8%，收益分配發放日為7月8日。00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業。

黃鈺民指出，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券又優於BBB級債券，因為BBB級債券違約風險相對A級債券高，若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌，而A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。

美國最新通膨數據有所降溫，搭配聯準會多數官員皆表示「升息不太可能是Fed下一步」，市場重燃降息期待。