全球市場觀測站／AI供應鏈 逢低進場

上周全球股市受到消息面影響，轉趨震盪整理，但是科技股表現依然突出，美國費城半導體指數與台股均維持漲勢。債市方面，上周美國公債一度攀升至4.6%以上，雖然已自高點回落，惟信用債券表現仍較落後。

上周投資人等待重要經濟數據公布，不過先前聯準會官員鷹派的言論引起市場擔憂，加上美股已經有一段漲幅，使得股市順勢回檔。

野村投信表示，與AI相關之科技類股依舊維持相對強勢的表現，AI領頭羊輝達股價續創新高，並站上千元美元大關，顯示即使美股震盪整理，半導體類股在AI成長前景持續看好之下，仍然吸引投資者青睞。

即將於本周登場的台北國際電腦展（Computex）也為科技股走勢增添助力，與過往相比，今年是企業CEO在台灣聚集人數最多的一屆，顯示在AI高速成長浪潮下，擁有完整供應鏈的台灣在市場占有舉足輕重的地位。雖然短期內因股價漲幅過猛，加上美國利率政策仍有變數，容易受到獲利了結賣壓影響造成股價震盪，因此宜採逢低進場、不追高的方式布局。

經濟數據方面，美國第1季GDP年率由前月的1.6%下修至1.3%，符合市場預期，第1季PCE季增年率修正值為2.0%，低於市場預期與初值的2.5%，帶動美國公債殖利率由高點回落；至於4月PCE年增2.7%與核心PCE年增2.8%，符合市場預期，由於PCE是聯準會觀察通膨走向的重要依據，只要通膨溫和趨緩方向不變，聯準會下半年有望展開降息循環。

債市方面，近期仍是由經濟數據與聯準會官員談話主導美債殖利率走勢，相較於歐美等成熟市場債券，近期新興／邊境債券與亞洲債券表現受到投資人關注。

野村投信指出，新興與邊境市場亦可受惠於AI成長趨勢，科技應用中不可或缺的貴金屬與基本金屬今年來已有兩成左右漲幅，對於金屬礦藏豐富的新興與邊境國家而言，金屬商品價格走高有助於增加國家收入，進而改善財政品質，有助提升主權債信評，未來美國開始降息後，新興主權債券價格更有進一步走高的機會，長期趨勢看好。