醫療REITs 近一月漲7%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球不動產證券化型基金績效
全球不動產證券化型基金績效

目前市場維持資金轉向寬鬆、基本面仍在上升的周期看法。5月聯準會明確表示將降低縮表規模、升息並非選項後，壓制美債殖利率，市場近一個月迎來一波股債同漲的行情，醫療REITS近一個月也交出7%報酬表現，而全球多數股市也創下歷史新高。

根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人最新預測，Fed在9月首度降息至少1碼的機率，已從經濟數據公布前的48.7%上升至50.4%。預期下半年開始進入降息循環後，REITs評價可望逐步走揚，吸引資金進駐。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，由於醫療保健需求的剛性及可預測性，醫療保健房地產此前被視為更類似於債券的REIT行業之一，在經歷幾年的整理修正後，醫療保健房地產的基本面逐漸正常化。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，觀察整體高齡住房，當前租金增長彌補通膨的負面影響，由於中高齡人口住房需求持續強勁，預計租金增長趨勢可望維持。由於美國通膨持續降溫中，且升息已進入末升段，從基本面觀察，入住率也持續改善中，在此背景下，有望挹注長照REITs後市表現。

復華全球資產證券化基金經理人表示，全球REITs指數歷經4月修正後，市場緩步消化政策不確定性，近期市場走勢回歸基本面，由於第1季財報顯示基本面仍穩健，且未來降息空間仍大，搭配經濟溫和增長可望持續推升租金收益。因此基金布局著重於具備長期成長趨勢的資料中心及物流REITs，並尋找景氣敏感度高如住宅等產業落底投資機會。

投信法人指出，今年來全球不動產指數小幅下跌，主因10年期利率自年初以來仍為上揚走勢，不利不動產評價修復，目前REITs股利率雖平均有4%以上，短期仍容易受到債券高利率的資金排擠效應。不過，REITs整體租金今年成長性近2%、明年近5%，可見其資產仍具備議價權，未來仍可期待隨利率回落後，有利評價面回升。

基本面 租金

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