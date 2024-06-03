「母子」投資術 平衡型受歡迎

基金平台統計，國人採用母子基金投資策略時，在十檔最愛的母基金中，平衡型占六檔最多，其中以台灣平衡型基金最受歡迎；另外還包括兩檔全球股票基金、兩檔美元債券基金。

「鉅亨買基金」統計，「鉅寶盆」投資旗艦方案去年初推出到今年4月，人氣最高的十大母基金依次為野村平衡基金、元大全球優質龍頭平衡基金、復華傳家二號基金、摩根環球智選基金、摩根環球股息基金、駿利亨德森平衡基金、野村鴻利基金、安聯收益成長基金、安聯美元短年期非投資等級債券基金、元大2至10年投資級企業債券基金。

在六檔最受青睞的平衡型基金中，有三檔為台灣平衡基金，兩檔全球平衡基金、一檔美國平衡基金。鉅亨買基金統計，五年來，台灣平衡型基金的績效普遍優於環球平衡型基金，因為台灣平衡型基金的同類平均持股比例高達63.5%，且投資近年來績效優異的台股。

以野村平衡基金這檔人氣最旺的母基金來說，今年前四月上漲16.2%，一年來大漲59.3%，兩年來漲62%，三年來漲57.2%，都高居績效第一。這檔基金的台股部位近65%，其他為活期存款、公司債附買回、買賣斷債券等。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，其實平衡型基金績效不一定輸股票型基金。根據實際回測，如果100%投資美股，並採取短進短出策略，也就是上漲10%就獲利了結、下跌5%就逢低買進，2000年以來，累積報酬率為220%。

不過，如果採取股60%債40%的投資組合，則2000年以來的累積報酬率為503%，是短進短出策略的一倍多。張榮仁強調，相比於頻繁買賣的投資人，耐心持有股六債四投資組合能獲得更高的報酬率。

在「鉅寶盆」母子基金投資法，是先以最低20萬元單筆投入保守或穩健型母基金，每個月母基金會自動扣款（至少）3,000元轉投資到子基金（通常是波動較大的股票型基金）。只要自行設定的母子基金組合整體停利點（例如10%）到了，子基金的金額就會自動轉回母基金。