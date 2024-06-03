印度基金犀利 乘勢布局

印度大選將告一段落，根據民調顯示，現任總理莫迪連任機會大，各界期待莫迪政府推動的經濟改革政策延續，並且迎來政策收割期。近一年印度股市累積漲幅有17.3%，連帶投信發行印度股票基金表現也水漲船高。近三月、今年來以及近一年印度股票基金表現全數為正。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度經濟強韌態勢未變，5月製造業與服務業PMI續處在50以上，其中服務業PMI更高於60，創14年高位，顯示在強勁的本地需求下，印度服務企業取得來自全球各地的新業務，加上CPI年率順利下滑，顯然印度經濟持續在走向顛峰的過程中，企業財報也維持穩健向好水準。

以MSCI India來看，2024財年第4季獲利年增率近16%，此外，印度央行上繳政府股利也大幅高於預期，若用於償還政府債務，將可降低赤字占GDP比重0.4%;若用於支出，將有助提高基建相關的預算。

投信發行印度股票基金表現

林光佑指出，選舉議題方面，現任總理莫迪代表的印度人民黨（BJP）可望成功爭取任期，有助進一步激勵投資氣氛，既有經濟改革與升級政策有望延續；再者，基於全球供應鏈轉移趨勢未變，也使印度成為新的世界工廠，加上擁有龐大的人口紅利，在消費力與生產力都充足下，也有助印度經濟與產業發展。

印度股市延續多頭格局，產業方面，可持續留意工業、電力、國防、地產和可選消費族群等表現。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度股市資金動能充足，隨著金融工具逐漸普及，印度人民所得增加，投入股市累積財富，內資過去三年累計買超707億美元，今年以來買超高達224億美元。

外資動向方面，目前外資持有印股比重約17.9%，來到近年新低，外資大選年通常比內資更積極買進，但今年以來仍賣超，後市回補空間大，將進一步帶動印股上攻。

在類股操作上，鎖定科技印度（軟體、電商）、潔淨能源（電動車、綠電）、消費升級（餐飲、旅遊）、印度製造（國防、工程）等題材。