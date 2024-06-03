全球股市震盪向上，國人布局海外市場時，除了繼續買進美股基金及全球股票型基金外，新興亞股及亞太股票基金出現近年來難得買氣。投資人透過區域型基金，參與台股以外的投資機會，尤其是印度、中國大陸、南韓等最受歡迎。

境外基金資訊觀測站統計，4月國人申購境外股票型基金時，最愛的仍是美股基金。其中，摩根美國企業成長單月淨流入67億元，為單月銷售冠軍；安聯美國多元投資風格股票基金4月吸金62.2億元，為銷售亞軍。

相較於今年第1季，投資人布局漸趨多元。在第1季熱銷前十大境外股票基金中，美股基金占五名。至於另外五檔基金，包括三檔美股比重較高的全球股票基金、一檔日股基金、一檔陸股基金。

進入4月，在基金熱銷排行榜上，美股基金只剩兩檔，全球股票基金仍維持三檔，其他區域或市場的基金增加到五檔，日股、陸股、歐股基金各占一檔以外，兩檔新興亞股基金異軍突起，且奮力搶進暢銷名單第四、第五名。

這兩檔4月熱賣的亞股基金，分別為施羅德新興亞洲基金吸金47億元、摩根亞太股票基金進帳39億元。這兩檔的投資標的都不包括日股，前三大持股都是台積電、三星、騰訊（前者合計比重為24.2%，後者為20.6%）。另外，前者不太投資澳洲，後者有。

施羅德新興亞洲基金早在2004年就成立，在2006年即引進台灣，是國人相當熟悉的亞股基金。不過，這檔基金近一年買氣平平，到今年4月突然大爆發。基金以資訊科技股占24.6%最多，再來是金融股的16.6%、非核心消費股的15.1%；市場別則以陸股占31%最多，再來是印度的20.4%、台股的17.6%。

至於摩根亞太股票基金，資訊科技股的比重更高達31%，再來是金融股的28.2%、非核心消費股的13%；市場別則以陸股占21.4%最多，再來是台股的17.8%、南韓的16.7%、印度及澳洲則各有約15%。

台股高檔震盪，法人指出，投資人如果想參與台股以外的投資機會，但又不想投資波動較高的單一市場基金，就可以透過亞股基金，多元布局亞洲強勢市場及產業。