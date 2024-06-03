新興亞股 買氣爆發

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
4月前十大熱賣境外股票基金
4月前十大熱賣境外股票基金

全球股市震盪向上，國人布局海外市場時，除了繼續買進美股基金及全球股票型基金外，新興亞股及亞太股票基金出現近年來難得買氣。投資人透過區域型基金，參與台股以外的投資機會，尤其是印度、中國大陸、南韓等最受歡迎。

境外基金資訊觀測站統計，4月國人申購境外股票型基金時，最愛的仍是美股基金。其中，摩根美國企業成長單月淨流入67億元，為單月銷售冠軍；安聯美國多元投資風格股票基金4月吸金62.2億元，為銷售亞軍。

相較於今年第1季，投資人布局漸趨多元。在第1季熱銷前十大境外股票基金中，美股基金占五名。至於另外五檔基金，包括三檔美股比重較高的全球股票基金、一檔日股基金、一檔陸股基金。

進入4月，在基金熱銷排行榜上，美股基金只剩兩檔，全球股票基金仍維持三檔，其他區域或市場的基金增加到五檔，日股、陸股、歐股基金各占一檔以外，兩檔新興亞股基金異軍突起，且奮力搶進暢銷名單第四、第五名。

這兩檔4月熱賣的亞股基金，分別為施羅德新興亞洲基金吸金47億元、摩根亞太股票基金進帳39億元。這兩檔的投資標的都不包括日股，前三大持股都是台積電、三星、騰訊（前者合計比重為24.2%，後者為20.6%）。另外，前者不太投資澳洲，後者有。

施羅德新興亞洲基金早在2004年就成立，在2006年即引進台灣，是國人相當熟悉的亞股基金。不過，這檔基金近一年買氣平平，到今年4月突然大爆發。基金以資訊科技股占24.6%最多，再來是金融股的16.6%、非核心消費股的15.1%；市場別則以陸股占31%最多，再來是印度的20.4%、台股的17.6%。

至於摩根亞太股票基金，資訊科技股的比重更高達31%，再來是金融股的28.2%、非核心消費股的13%；市場別則以陸股占21.4%最多，再來是台股的17.8%、南韓的16.7%、印度及澳洲則各有約15%。

台股高檔震盪，法人指出，投資人如果想參與台股以外的投資機會，但又不想投資波動較高的單一市場基金，就可以透過亞股基金，多元布局亞洲強勢市場及產業。

股票

延伸閱讀

Computex登場！野村按讚AI供應鏈 看多11檔台股

台股上攻加台幣貶值 金融三業前四月大賺約4000億

9.7億人投完票 印度大選出口民調：莫迪可望3度連任

印度空姐1公斤黃金塞直腸走私 下飛機就被抓

相關新聞

台股基金規模 拚新高

台股基金規模受惠新高行情大多頭，站穩5,000億元大關，其中今年來績效領先的標的最受投資人青睞。法人預估，由於台股5月月...

新興亞股 買氣爆發

全球股市震盪向上，國人布局海外市場時，除了繼續買進美股基金及全球股票型基金外，新興亞股及亞太股票基金出現近年來難得買氣。...

印度基金犀利 乘勢布局

印度大選將告一段落，根據民調顯示，現任總理莫迪連任機會大，各界期待莫迪政府推動的經濟改革政策延續，並且迎來政策收割期。近...

「母子」投資術 平衡型受歡迎

基金平台統計，國人採用母子基金投資策略時，在十檔最愛的母基金中，平衡型占六檔最多，其中以台灣平衡型基金最受歡迎；另外還包...

全球市場觀測站／AI供應鏈 逢低進場

上周全球股市受到消息面影響，轉趨震盪整理，但是科技股表現依然突出，美國費城半導體指數與台股均維持漲勢。債市方面，上周美國...

醫療REITs 近一月漲7%

目前市場維持資金轉向寬鬆、基本面仍在上升的周期看法。5月聯準會明確表示將降低縮表規模、升息並非選項後，壓制美債殖利率，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。