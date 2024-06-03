台股基金規模 拚新高

台股基金規模受惠新高行情大多頭，站穩5,000億元大關，其中今年來績效領先的標的最受投資人青睞。法人預估，由於台股5月月線再收紅，總規模將有機會挑戰金融海嘯前高點，與大盤指數續創新高佳績。

根據投信投顧公會統計顯示，目前台股基金總規模為5,173億元，已連三個月站穩5,000億元大關，今年來增幅約5.1%，離2007年10月高點5,251億元僅約78億元的差距，由於5月大盤再漲3.8%，有機會突破前高。

若以彰顯加碼力道的淨申購來看，包括復華高成長、統一奔騰、路博邁台灣5G股票、野村台灣高股息等今年來表現優於大盤的基金，明顯受投資人青睞。

今年來淨申購台股基金排行

因應大盤目前高檔格局，股債皆有布局的台股平衡基金，因持股水位比台股股票型基金更為彈性，兼具進可攻、退可守特色也吸引資金布局，在今年來台股基金淨身申購前十大占了四檔，並由復華系列基金包辦。

今年農曆年後，台股呈現驚驚漲走勢，不過帶動大盤多頭的主流部隊出現類股輪動，從AI供應鏈轉向其他產業，近期再重回電子股。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，鑒於半導體景氣復甦，加上企業獲利持續成長，仍看好台股後市表現空間，若擔心高檔震盪，建議採逢低分批或定時定額分散波動風險。預估AI供應鏈仍是布局要角，同時看好全球電網更新趨勢，亦可留意重電及非電產業復甦投資機會。

規模超過百億、居台股平衡型基金之冠的復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，因應看好台股基本面發展，目前持股部位超過七成，偏多積極操作，並以半導體、電子零組件等成長股，搭配高股息股、複利收成股並重，同步掌握新高行情下的各產業漲升契機。

野村高科技基金經理人謝文雄表示，台股在持續創高後走勢似有轉趨震盪整理情況，但科技股的多頭行情並未結束。由於經濟動能穩健，台股2024年企業獲利，預估將從去年的負成長轉為雙位數成長。

因此，就中長期而言，對於台股前景仍保持樂觀，回檔即為買點。以產業面而言，AI相關類股仍是長線主流，包括AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC／IP、IC設計、散熱等均可留意。