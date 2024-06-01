基金特蒐／瀚亞印度基金 長線俏

瀚亞印度基金經理人林庭樟。 瀚亞投信／提供

印度近十年來經濟改革有成，快速的經濟成長也吸引全球投資市場目光，讓投資人嗅到豐富的潛在投資機會。瀚亞投信表示，印度股市自去年重啟上漲動能後，多頭行情延續至今年，惟印度當前進入總理大選最後階段，市場觀望情緒較濃，大盤指數波動也較劇烈，但中長線仍相當看好印度的成長機會，建議投資人可定期定額布局印度股票基金。

截至5月30日，印度Sensex指數今年來上漲約2.3%。根據Lipper統計，共有超過20檔境內外印度股票基金，今年來平均報酬為10%，而瀚亞印度基金績效為16.9%，高於同類型平均值；相較於投資被動指數，主動型基金更具創造超額報酬的機會。

林庭樟小檔案、操作心法、投資小叮嚀

基金經理人林庭樟表示，瀚亞印度基金中長期績效穩健，由於新興市場出現大者恆大的趨勢，投資組合主要聚焦在具成長性且資產負債表強健、公司符合良好管理的企業龍頭；除此，龍頭企業在新興市場扮演「資源壟斷的價值股」與「高速拓展的成長股」兩種優勢，因此投資團隊在布局上，會尋找符合上述兩種特性的公司進行布局。

印度的經濟成長故事尚未落幕。在經濟上，林庭樟說，自2000年以來，印度每年的GDP成長率約維持在6-8%之間的高水準，如同當年中國在2007-2011年的高速發展，而目前印度已成為全球重要的經濟體，市場也期待，在未來十年內，印度有望攀升至全球第三大經濟體。

高速的經濟成長，使印度股票水漲船高。據了解，因印度擁有穩定的政治格局、龐大的內需消費動能，經濟成長的速度也反映在股價，印度股市市值近10年間增加3兆美元，來到超過4兆美元的水準，居全球第四大，驗證投資人對印度經濟成長的期待。

林庭樟指出，印度人口紅利優勢，帶動當地消費快速成長，基本上已經取代中國大陸，甚至不少科技大廠，如iPhone或半導體都考慮至印度設廠，未來也有機會成為亞洲最重要的供應鏈重鎮。

由於印度內需消費動能相當強勁，因此林庭樟也相對看好印度的內需產業，像是：金融、消費、建設、工業及能源等。根據統計，目前外資對印度股票的布局比重，也是以金融業、可選消費、能源暫居前三，顯見這些產業未來的成長潛力，也備受外資法人期待。

基金相關參考指標、印度股票基金績效

政治方面，今年印度大選於4月19日至6月1日舉行，投票結果將於6月4日公布，市場普遍預期莫迪連任機率較高。

穩定的政局也是吸引內外資流入印度的關鍵。總理莫迪（Narendra Modi）自2014年上任，今年也將挑戰連任，市場普遍預期莫迪連任機率較高。林庭樟認為，莫迪總理若順利連任，具有兩大重要的意涵，包括：政治穩定度的延續、政策改革得以延續。

瀚亞印度基金前五大持股

此外，市場也期待莫迪所提出的政見得以落實，包括：基礎建設拓展、降低財政赤字、促進貿易、引進海外資金和技術、社會福利提升及新能源發展等，不斷的增強經濟實力，也有機會反映在股價上。