專家教戰 適度贖回停利

受惠人工智慧（AI）題材帶動，今年來全球股市以科技類股為首帶頭噴出，股票型基金淨值水漲船高。儘管多數分析師仍看好未來景氣與企業財報，但面臨市場漲多，是否該適度減碼、落袋為安？如何操作？正是許多投資人心中浮現的想法。

CNN Money恐懼與貪婪指數顯示，目前指標處於中性狀態，也就是未過於樂觀，但也走出一個月前的恐慌情緒，代表市場相對理性。面對下半年，美國聯準會（Fed）利率決策仍將是左右市場的關鍵，法人預期股市仍會上下擺盪。

基富通總經理王浩宇認為，考量市場的長期波動現象，投資人應回歸思考個人風險承受度。若短期投資報酬已達滿足點，建議適度贖回停利、落袋為安，但仍應該持續定期定額投資，以參與資本市場長期成長的機會；若風險承受度較高，或剛開始進場、投資本金仍不多，建議維持現行步伐。

不過，市場瞬息萬變，投資人該如何即時掌握市況？王浩宇表示，目前有相當多的投資工具，可透過預先設定停利停損，及時提醒投資人。以基富通APP為例，投資人可針對已投資的基金，按照基金淨值或漲跌幅設定停利或停損通知。當基金淨值或漲跌幅達到設定條件時，APP就會傳送通知訊息給投資人，協助掌握市場變化的契機。

在鉅亨買基金，投資人可透過「超底王」機制，在市場震盪時可以靈活自動加碼，進一步提升定期定額的投資效率。「超底王」每日判定基金淨值，只要達到設定的觸發加碼條件就扣款，即使在短期波動時，也更能精確捕捉波段低點，更有利於累積財富。

在中租基金平台，則可透過「樂趨勢」專案，參與爆發力強的六大投資主題，透過投資組合的靈活配置，力求風險控管及收益最大化，輕鬆克服選擇障礙。