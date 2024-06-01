快訊

全台有感！凌晨01：10花蓮規模5.5地震 花蓮、南投、宜蘭、台中震度達4級

今各地雷雨！明起鋒面挾馬力斯颱風殘餘水氣 防致災雨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家教戰 適度贖回停利

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

受惠人工智慧（AI）題材帶動，今年來全球股市以科技類股為首帶頭噴出，股票型基金淨值水漲船高。儘管多數分析師仍看好未來景氣與企業財報，但面臨市場漲多，是否該適度減碼、落袋為安？如何操作？正是許多投資人心中浮現的想法。

CNN Money恐懼與貪婪指數顯示，目前指標處於中性狀態，也就是未過於樂觀，但也走出一個月前的恐慌情緒，代表市場相對理性。面對下半年，美國聯準會（Fed）利率決策仍將是左右市場的關鍵，法人預期股市仍會上下擺盪。

基富通總經理王浩宇認為，考量市場的長期波動現象，投資人應回歸思考個人風險承受度。若短期投資報酬已達滿足點，建議適度贖回停利、落袋為安，但仍應該持續定期定額投資，以參與資本市場長期成長的機會；若風險承受度較高，或剛開始進場、投資本金仍不多，建議維持現行步伐。

不過，市場瞬息萬變，投資人該如何即時掌握市況？王浩宇表示，目前有相當多的投資工具，可透過預先設定停利停損，及時提醒投資人。以基富通APP為例，投資人可針對已投資的基金，按照基金淨值或漲跌幅設定停利或停損通知。當基金淨值或漲跌幅達到設定條件時，APP就會傳送通知訊息給投資人，協助掌握市場變化的契機。

在鉅亨買基金，投資人可透過「超底王」機制，在市場震盪時可以靈活自動加碼，進一步提升定期定額的投資效率。「超底王」每日判定基金淨值，只要達到設定的觸發加碼條件就扣款，即使在短期波動時，也更能精確捕捉波段低點，更有利於累積財富。

在中租基金平台，則可透過「樂趨勢」專案，參與爆發力強的六大投資主題，透過投資組合的靈活配置，力求風險控管及收益最大化，輕鬆克服選擇障礙。

停利 淨值

延伸閱讀

36歲美女生物醫學專家任重點大學院長 履歷出眾網友嘆心服口服

曝罹癌母打疫苗「身體迅速衰弱」病逝…李明依質疑新冠疫苗誘發癌變 專家打臉

消防員陷第一線空汙受害者 專家籲：應定期檢視肺功能

00878僅花7天就填息…且股價還越來越高？ 專家估算：23元還是便宜價！

相關新聞

黃金、東歐股票基金 強強滾

今年以來，全球股市延續去年的多頭行情。美國聯準會（Fed）可望降息，帶動風險資產表現出色。展望下半年，法人認為，強者可望...

專家教戰 適度贖回停利

受惠人工智慧（AI）題材帶動，今年來全球股市以科技類股為首帶頭噴出，股票型基金淨值水漲船高。儘管多數分析師仍看好未來景氣...

基金特蒐／瀚亞印度基金 長線俏

印度近十年來經濟改革有成，快速的經濟成長也吸引全球投資市場目光，讓投資人嗅到豐富的潛在投資機會。瀚亞投信表示，印度股市自...

中國信託高評級策略收益債券基金 5月31日最後申購日

中國信託高評級策略收益債券基金5月31日為募集最後一天。中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼表示，在利率政策尚未明朗...

台股基金規模 排名洗牌

台股4月先拉回再彈升，加上投資人由賣轉買，帶動整體台股基金規模成長，連帶投信公司4月台股基金規模排名洗牌，安聯蟬聯冠軍，...

債券投資 下半年亮點

全球通貨膨脹放緩且利率或已見頂，但經濟逆風仍在，債券可望成2024年下半年投資市場亮點。法人指出，投資人宜慎選具防禦力的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。