黃金、東歐股票基金 強強滾

今年以來，全球股市延續去年的多頭行情。美國聯準會（Fed）可望降息，帶動風險資產表現出色。展望下半年，法人認為，強者可望續強，但市場漲多難免震盪，投資人可趁拉回時分批加碼強勢資產。

理柏（Lipper）統計，從年初到5月28日，以新台幣計算，以黃金及貴金屬基金平均大漲19.6%最強勢，一年來則平均上揚22.7%。瑞銀貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）分析，總體經濟不確定性上升，地緣政治風險持續，主要央行購買黃金，都是推動金價的正面因素。

今年來漲幅優異的基金類型 圖／經濟日報提供

今年來整體績效第二優的基金是東歐股票基金，平均上漲19%，一年來更交出40.7%的出色漲幅。不過，要注意的是，絕大多數的東歐基金因為之前扣除俄羅斯，所以淨值先崩跌再迎來低基期的反彈行情。

接下來是三種產業型基金，今年來金融基金平均漲18.7%，科技基金平均漲18.6%，公用事業基金平均漲18.1%。科技股表現搶眼，台灣投資人深切感受，但意外的是，金融及公用事業基金也都有不遜色的績效。

今年來，台股漲幅在全球股市名列前茅，台股基金也很出色，今年來平均漲16.9%，一年來平均大漲逾四成。大中華基金緊追其後，今年來平均漲16.1%。

另外，今年來美股基金平均漲14.9%，印度基金平均漲13.9%，都是叫好叫座的基金。

展望下半年，瀚亞投信表示，隨著全球經濟朝復甦階段邁進，加上Fed也有機會在年底前啟動降息，搭配人工智慧（AI）應用議題也將逐漸發酵，全球股市後市行情仍值得期待，債市也有望吸引更多資金流入。

瀚亞投信指出，整體來看，下半年仍是投資為王的時代，建議投資人可透過定期定額的方式參與股市行情，並適當配置投資等級債與非投資等級債，以爭取較高的債息收入。

在股市中，瀚亞投信特別看好美股、台股及日股的行情。美股可望持續由科技股領漲，估計由硬體廠所扮演的關鍵角色，可延伸到2026年；若美股多頭可持續，台股下半年的漲勢也相當值得期待，但類股輪動將較快速；日股則是中小型股有望掀起一波補漲行情。

此外，在產業型基金中，百達投顧指出，自從去年初生成式AI應用推出以來，已經為社會帶來了翻天覆地的改變，所有的AI應用都需要依賴運算，因此上游的產業，包括晶片設計、晶圓製造和半導體設備等，目前是最能受購益並獲利最明確的產業族群。

百達投顧表示，最近財報公布，投資市場也開始認識到，這些半導體上游公司的獲利能力能支撐股價表現。甚至有些股票出現「愈漲愈越便宜」的現象，也就是隨著分析師提高獲利預測，本益比也跟著持續下降。