新興美元主權債 有戲

由新興與邊境國家所發行的美元主權債，不但能受惠國家財政品質改善，隨著未來美國與歐洲走入降息循環，亦有望提升債券價格，新興美元主權債與邊境市場債市前景看好。

野村投信表示，大多數與AI相關的設備均為高價先進的精密儀器，加上市場需求量持續擴大，對於貴重金屬與工業金屬的需求仍在高速成長中，以貴金屬中的白銀為例，每年全球開採量大約一半的白銀多數使用於工業應用，用途包括交通、奈米科技、生物科技、醫療保健、消費穿戴設備、計算和數據中心能源。

另外，AI伺服器將導致耗電增加，資料中心須提升電力和冷卻系統效能，導電性佳且成本相對較低的銅需求順勢大增，摩根大通預計到2030年，AI將導致銅需求總量額外增加260萬噸。貴金屬與基本金屬的價格也隨著需求成長而躍升，例如倫敦銅與鎳的現貨價格今年以來已上漲逾20%，白銀價格漲幅更接近三成。

新興與邊境國家的原物料蘊藏量大，以銅為例，去年全球產量預估為2,200萬噸。其中智利是最大產銅國，2023年預估產量為500萬噸，祕魯與剛果分別以260萬噸與250萬噸的產量位居第二與第三。至於白銀，去年全球產量預估為2.6萬噸，產量最高國是墨西哥，預估為6,400噸，而蘊藏量最高國是祕魯，高達11萬噸。街口投信表示，智利銅業委員會預計今年銅價平均為每磅4.30美元，高於先前預估的每磅3.85美元。在供需方面，與今年的需求相比，銅的供應缺口為36.4萬噸，2025年的缺口為27.8萬噸。

野村投信指出，新興與邊境國家的貿易收入可望隨著這波金屬價格走升而增加，並有助於改善其財政收支，這些國家所發行的主權債信評將有潛在上調機會，並帶動價格走升。此外，目前新興市場主權債到期殖利率為8.3%，邊境市場債券到期殖利率為10.7%，不僅殖利率在相對高檔，未來美國開始降息後，新興主權債券價格更有進一步走高的機會。